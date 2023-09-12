連續18天買一送一！ 春陽茶事「柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍」 快喝最應景中秋手搖飲

迎接中秋節慶，來杯本月最應景手搖飲料！ 以烏龍茶為主打的「春陽茶事」，最新推出應景手搖飲「柚香烏龍」限定優惠，9/13起於外送平台Uber Eats祭出超好康，2款人氣飲料買一送一，快加入中秋外送飲料口袋名單！

圖／春陽茶事提供

特選當季盛產、果肉飽滿多汁的老欉柚製成「柚香烏龍」，讓南投鹿谷烏龍佐以蜂蜜柚醬點綴，嚐得到手撥熟成柚肉，醇厚琥珀茶湯與淡雅果香交織，值得每一品細細品味；同步優惠的還有「鳳梨蜜烏龍」嚴選台南關廟香氣濃郁的台農十七號鳳梨，細火慢熬，保有原始的酸甜和果粒纖維，搭配南投鹿谷烏龍茶，揉合出清爽酸甜的絕妙滋味。

圖／春陽茶事提供

中秋團聚怎能沒有手搖飲相伴，於9/13起至9/30止，於外送平台Uber Eats下單春陽茶事，「柚香烏龍」與「鳳梨蜜烏龍」連續18天人氣飲品買一送一，快邀好友們揪團大口喝茶！

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