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鐵板燒刈包.爆漿餡餅！在「內湖737巷」享受美食兼顧親近自然1日遊

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圖：台北市政府觀光傳播局／提供
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醬老大鐵板燒刈包開發新品項，包括卡拉系列和菌菇刈包。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
醬老大鐵板燒刈包開發新品項，包括卡拉系列和菌菇刈包。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】提到內湖，最先聯想到的是技術人才匯聚的科技重鎮、媒體產業聚落，但也有許多民眾熟知的美食店家可探訪，包括內湖區737巷夜市咖啡廳，還有親近自然的步道與湖泊公園可走訪，遊客搭乘捷運文湖線即可抵達，走進內湖並安排順遊周邊景點、商圈，規劃一趟美食之旅。

▲內湖737巷老家餡餅每天餅皮現桿、現包、現煎，肉汁多到爆漿。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲內湖737巷老家餡餅每天餅皮現桿、現包、現煎，肉汁多到爆漿。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

內湖路一段737巷夜市位於捷運港墘站附近，各式美食攤位林立，台北市政府觀光傳播局分享，「醬老大鐵板燒刈包」為在地人推薦美食之一，有別於夾滷肉、僅單一口味的傳統刈包，老闆發揮創意將滷肉改為鐵板燒肉，肉類選擇多樣並搭配多種特調醬汁，喜歡海鮮的旅客還可挑選海陸系列，近期也推出新品項卡滋系列，炸魷魚、炸雞等酥脆炸物都可以加入刈包，想吃清淡則有菌菇刈包可選。737巷的「老家餡餅」也不容錯過，每天現桿麵皮、現包、現煎，每一顆25摺、煎至金黃酥脆才起鍋，入口還有爆漿的湯汁，且餅皮雖是油煎，吃來也不感膩味。

▲內湖737巷BOSS沙威瑪，以烤雞胸肉加入洋蔥、高麗菜、番茄醬和美乃滋等配料。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲內湖737巷BOSS沙威瑪，以烤雞胸肉加入洋蔥、高麗菜、番茄醬和美乃滋等配料。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

台北市政府觀光傳播局進一步推薦，737巷主打9種口味的「BOSS沙威瑪」中東街頭小吃，其中辣醬口味的醬料，由店家自炒，帶有特殊風味，愛吃辣的遊客不妨嚐鮮。老闆將醃漬雞胸肉以烤爐慢火烤至香氣四溢，加上洋蔥、高麗菜、美乃滋、番茄醬，出餐前還會將麵包烤到酥香，更增添口感。而除了夜市小吃，內湖也不乏許多質感咖啡廳，像是輕食系「覺旅咖啡」、韓式風格「AROS COFFEE 一縷光」、老宅復古「琢手咖啡」等，都可一訪。

▲內湖大湖公園是親近自然、放鬆身心的好去處。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲內湖大湖公園是親近自然、放鬆身心的好去處。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

此外，內湖還有許多知名景點值得順遊，白天可先至碧湖公園、大湖公園、碧山巖、白石湖等處親近大自然、放鬆身心，也可挑戰金面山步道、大溝溪親水步道及碧湖步道等；或走逛大直商圈多家商場，如美麗華百樂園、春大直、中城廣場、Noke 忠泰樂生活等盡情購物，晚間再到內湖737巷夜市大啖美食或找一家咖啡廳小憩，安排充實的週末一日遊。

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