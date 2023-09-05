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校園隱藏版美食開張！「輔大冰淇淋」一支35元的好滋味 畢業生「為了吃冰想重讀」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁、輔仁大學管理學院粉絲專頁
圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁輔仁大學管理學院粉絲專頁

校園美食回來了！隨著開學季學生陸續回到校園，周邊各商家也恢復日常營運。經過一個暑假，被稱為輔大隱藏版美食的「輔大食科冰淇淋」再度開張，將於該校開學日9/11起正式營業，而為慶祝本學期滿招與歡迎新生，特別在9/8營業一日，邀請輔大新生吃冰迎向新的學習里程。

輔大冰淇淋有香草、巧克力兩種口味，一支35元。圖／輔仁大學管理學院粉絲專頁
輔大冰淇淋有香草、巧克力兩種口味，一支35元。圖／輔仁大學管理學院粉絲專頁

「輔大食科冰淇淋」將於輔大開學日9/11起門市部正式營業，營業時間為週一至五中午12點至下午5點，提供香草、巧克力兩種口味，一支35元，還有霜淇淋券買10送1的優惠活動。而本年度為歡慶輔大滿招及新生入學，特別於新生開學典禮當日9/8上午11點起營業，邀請新生搶先品嘗本學期的第一支輔大冰淇淋，暫定於當天下午4點打烊，實際營業時間則依天候及來客數調整。

圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁
圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁

圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁
圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁

由於「輔大食科冰淇淋」於例假日、寒暑假期間均不營業，隨著開學也重新開張，令不少學生及網友表示「好懷念的味道」、「輔大最美好的回憶之一」，甚至還有網友打趣道「好想重讀輔大」。

圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁
圖／輔大食科冰淇淋粉絲專頁

輔大食科冰淇淋

特別營業日：9/8 11:00-16:00（暫定）

正式營業日：9/11起，週一至五12:00-17:00

注意事項：例假日、輔大特殊假日、寒暑假期間均不營業；本學年之期中考、期末考週將另行於門市外公告是否營業

輔大食科冰淇淋粉絲專頁

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