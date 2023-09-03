9元霜淇淋又來了！全家便利商店9月「取貨送券」 兩時間段、共12天開吃「荔枝烏龍霜淇淋」
9元霜淇淋又來囉！全家便利商店取件好康揪你吃霜淇淋，9月將推出整整12天的「霜淇淋9元特價券」贈送活動，分為兩個活動期間，銅板價超省開吃古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」。
全家便利商店再度祭出「霜淇淋9元特價券」贈送活動，凡於9/9至9/15、9/18至9/22兩個時間段，取貨結帳時印出小白單，即享霜淇淋9元優惠，口味依各店鋪實際販售為準，數量有限，兌完為止。而9月新口味則再度攜手古娃娃，將自9/5起推出「荔枝烏龍霜淇淋」，除了可以把握取件好康優惠開吃外，9/5至9/11也有新品嘗鮮價45元（原價49元），愛吃霜淇淋的朋友可別錯過啦！
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