手搖控來評！萬波跨界「成功補習班」推「普通系列」飲品，首三日買一送一還不限組數

手搖又跨界聯名了！超人氣連鎖手搖品牌「萬波島嶼紅茶」特別選在開學季攜手電影「成功補習班」，推出「普通系列」兩款新品，並於9/4至9/6祭出三日限定新品買一送一的優惠，準備先揪隔壁同學開喝啦！

萬波聯手電影「成功補習班」推出新品「普通紅茶」及「普通奶茶」。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶跨界聯名電影「成功補習班」，不僅應景開學時節，同步將於9/4推出「普通紅茶」、「普通奶茶」二款飲品，之所以稱之為「普通」是因為沒有加入花俏的配料，可以喝到茶葉的純粹與順滑，像是「普通紅茶」選用斯里蘭卡紅茶茶葉，除了喝得到濃厚茶感外，還有淡雅伯爵香充斥鼻腔，喝起來格外清爽順口，推薦「微糖微冰」風味最佳。

「普通紅茶」使用斯里蘭卡紅茶茶葉，茶感濃厚帶有淡淡的伯爵香。圖／萬波島嶼紅茶提供

因應新品上市，萬波也祭出三日買一送一，自開賣日9/4起至9/6止，購買「普通紅茶」即享買一送一優惠，限現場、來電自取、你訂自取，每人不限購買組數，請喝飲料趁現在。而電影「成功補習班」也將於9/22全台上映，屆時可到影院回憶青春洋溢的校園生活。

「普通奶茶」口感滑順，香氣醇厚。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶｜新品販售資訊

開賣日：9/4 全台門市（外送平台與線上點餐系統同步上架）

售價：「普通紅茶」北部中杯(M)30元、大杯(L)35元；中南部中杯(M)25元、大杯(L)30元｜「普通奶茶」全台統一中杯(M)40元、大杯(L)50元

備註：僅限現場、來電自取、你訂自取；台南三井店與其餘購買管道不適用，且不得與其他優惠活動並行

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