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南京復興隱藏美食！藏在後門的米線「函香雲南坊」，躲起來排隊才吃得到的異國料理

D&W黑白雙搭／ 文、圖／D&W黑白雙搭

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南京復興捷運站美食就是中餐的一級戰區，附近真的太多上班族！為了搶占這中午財，許多隱藏的無名中餐也默默出現在想不到的地方！這家函香雲南坊就是其中一間。只能帶走的外帶美食，還要從後門才能買，外面根本看不出來！料多到不可思議，味道又好好吃，是南京復興的中餐推薦隱藏版美食！

藏在消防巷後門的函香雲南坊

在南京復興附近的一個大樓裡，有一個小小的防火巷，這個巷弄內一直有人進進出出，而且進去就是一袋子一袋子的出來，真的讓人超好奇。仔細一看才發現有個小小的立牌，上面寫函香雲南坊！遠遠的燈火處，還有一個寫著外帶取餐區的位置！

這也太隱密了吧！真的是巷子內美食哀～

走進來才發現，這個小小的後門，居然別有洞天！裡面有一個小小廚房，居然可以點餐！

函香雲南坊菜單價格

函香雲南坊的價格其實沒有很高，而且菜單內容也算滿豐富的。辣雞、哨子、還有涼拌類的真的超適合夏天。

跟裡面的店員點好餐，就是站在外面超悶超熱的等候了。這邊巷子根本就沒有風啊～真心建議可以先點完然後去附近買飲料再來取餐，也可以提前打電話來訂喔～不然真的超熱！差點買到中暑。

涼拌大薄片米線 160元

這個分量真的多！拿起來有一種很沉的感覺～一路提回去超興奮的！

一打開那個鮮香的魚露味道就飄了出來，搭配那個酸酸的香氣，讓人食指大動啊！

上面灑滿滿的花生米，還有硬花生真的好香～

翻開後底下有好多大薄片，每一片看起來都好有彈性！入口的時候果然鮮脆彈牙，咬起來很有快感，重點是沾上那個魚露醬，有夠鮮爽的～

最底下鋪的是米線，他的米線相當有彈性。而且吃起來有一股米香，不會軟爛吃起來又滑又吸附香氣，搭配大薄片增加了口感跟彈牙，在口腔中的口感相當豐富，真的超好吃的～最棒的是那個花生粒，穿插在其中真的很過癮！

整體的米線份量也算中上，比一般吃到的米線會在多一些些，女生是肯定吃不完的～就連我也覺得吃超稱～

整個吃起來，函香雲南坊的雲南料理讓人很驚訝，香氣十足而且分量又大，超少吃到這麼夠味又真材實料的雲南菜了！難怪就算是開後門，也一堆人要偷偷來排隊買午餐，不愧是隱藏版的南京復興午餐推薦！

函香雲南坊

所在地址：104臺灣台北市南京東路三段335巷5之1號

營業時間：一 二 三 四 五 12:00-20:00

店家電話：02 2546 0018

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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