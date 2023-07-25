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人文體驗玩不夠！夏日全家遊「野柳山海走讀」 兒童免費入園

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野柳地質公園提供12歲以下兒童免費入園的優惠，希望大朋友帶小朋友一起來體驗大自然鬼斧神工之美。　圖：北觀處／提供
野柳地質公園提供12歲以下兒童免費入園的優惠，希望大朋友帶小朋友一起來體驗大自然鬼斧神工之美。　圖：北觀處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假旅遊熱度不停歇，快把握兒童免費入園優惠。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(北觀處)即日起至7/31止，在野柳地質公園提供12歲以下兒童免費入園的好康，希望藉此讓大朋友帶著小朋友，多多利用優惠期間，一起觀賞園區大自然鬼斧神雕的奇岩怪石。

▲三大主題的文化走讀散步行，將是野柳地質公園後續推出的重點活動。 圖：北觀處／提供
▲三大主題的文化走讀散步行，將是野柳地質公園後續推出的重點活動。 圖：北觀處／提供

接下來的3個月期間，野柳地質公園將與青鳥文化攜手共同策劃一系列野柳在地人文體驗的展演活動，包含「女王的書店」、文化走讀及出版在地限定的野柳小報等。「女王的書店」預計8月初在園區內經典的休憩區登場，搖身一變成為在地限定展區，遊客可以在眺望海景的同時也能體驗在海邊閱讀的風情。

另外於7/30(日)、8/13(日)和8/27日(日)將透過「百年奇岩」、「土地祭歌」與「漁人映像」3大主題舉辦文化走讀活動，每場皆由2位超強卡司講者，帶領民眾探勘野柳地質公園最經典的獨特地景、巡禮台灣最北端的媽祖海蝕洞家鄉，再到野柳港灣出海體驗一日漁夫行，與專家一起走山、看海，領略全台最北的海岸人文風景，深度了解在地故事。

▲野柳地質公園最知名的女王頭景觀。 圖：北觀處／提供
▲野柳地質公園最知名的女王頭景觀。 圖：北觀處／提供

█ 走入野柳三條山海走讀散步行

路線一｜7/30（日）百年奇岩－野柳地景史經典走讀

領路人：曹銘宗 ｘ 王文誠

路線二｜8/13（日）土地祭歌－海島子民的信仰走讀

領路人：民俗亂彈－簡有慶 ｘ 海豚男

路線三｜8/27（日）職人映像－討海人百年身影走讀

領路人：林楷倫 ｘ 萬里區漁會 ｘ 瑪鋉文化協會

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