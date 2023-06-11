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布丁才是主角！台北「夢幻玻璃屋早午餐」首推「布丁午餐盤」　平日限量供應探店必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／店家IG@becomebrunch
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早午餐耽誤的布丁！主打台灣第一家彈性蔬食早午餐「become」除了各式豐富營養的美味餐盤外，桌桌幾乎都有點的「布丁」更是受到許多顧客喜愛，店家因此特別推出平日限定「布丁午餐盤」，讓想每個品項都想嘗一點嘗一點的朋友有新的且更合適的選擇。

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位於大安區信義路的蔬食早午餐店「become」被網友稱為「超夢幻純白玻璃屋早午餐」，店內採光佳，走簡約韓系裝潢風格，搭配綠色植栽更顯清新。店家的各式早午餐不僅營養均衡，就光是餐點配色就讓人口水直流，像是鐵板肉排食蔬貝果堡、鮭魚水波蛋早餐盤等都是人氣必點。而除了鹹食餐點外，店家的「布丁」更是人氣爆棚，還因此推出平日限定「布丁午餐盤」，提供給不太餓又想淺嘗飽腹的人。

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become的「布丁午餐盤」內含法式蒜香、香烤明太子、香甜莓果等三種口味烤法國麵包、香煎培根、半熟牧場蛋及主角「焦糖蛋香濃布丁」與飲品咖啡或早餐茶，每日限量供應，一份裡有鹹有甜，份量剛好又不膩，也難怪成為不少蔬食人的口袋名單。

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become

地址：台北市大安區信義路四段30巷50弄3號

營業時間：10:00-17:30

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