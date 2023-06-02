北市高CP值丼飯！ 蛋黃區最便宜咖哩炸物 主食只要160元，內用還有副餐無限供應

蛋黃區超划算吃到飽！

這間丼飯專賣店之前上過電視，平價丼飯配料多到看不到白飯，咖哩飯+炸物最便宜一份才160元，內用附餐還隨你吃到飽，白飯、毛豆、味噌湯、奶茶和麥茶都無限供應，這可是附近學生與上班族的最愛，一下子就吃到碗底朝天啦～

勝魂丼飯專門店 在哪？

勝魂丼在台北士林區小北街上，離士林分局不到100公尺，車輛可停放Times步行約2分鐘，搭乘捷運士林站2號出口只要5分鐘，吃飽喝足還能去士林夜市逛逛，車程僅需4分鐘。

地址：台北市士林區小北街1號

營業時間：星期日～星期四11:30～14:30/17:30～21:00、星期五～星期六11:30～14:30/17:30～21:30

公休：星期一

勝魂丼駅

看到門口這車站牌就是了，門外就提供菜單可參考，內用限定：味噌湯、飲料、小菜免費續？其實白飯也是免費續喔！一推出立刻擄獲附近住戶與學生族的心。

一進店就感受到日式氛圍，明亮燈光、簡單愜意，左右兩邊都是靠牆坐，一人吃飯也不用怕對眼尷尬，牆面有旗子、食物繪畫海報和好多公仔呢～

公仔真的好討喜！多了好幾個食物場景可拍～

勝魂丼 販賣機

店內採自動販賣機餐卷模式，選擇自己要的餐點、付費，取好單據就能回到位置上等餐。

勝魂丼飯 菜單

為了讓大家方便看菜單，三張DM都放上來，有招牌丼飯、咖哩飯、單點主食和炸物，店內最便宜一份主食，可樂餅咖喱飯160元、牛五花丼飯170元，內用就能享白飯、小菜、味噌湯、奶茶、麥茶無限吃到飽！

內用奶茶、麥茶隨你喝！

外面手搖飲隨便都要30元起跳！老闆自家煮的飲料，不添加任何香精，隨你喝到飽耶～

桌上提供飲用水、湯匙、筷子、杯子和衛生紙，喜歡吃辣的朋友，也有唐辛子可使用。

店內採半開放式廚房，一進門就能看到餐點製作，所有餐點都是現點現做，丼飯醬都是一份份現炒，老闆本身有15年以上丼飯經驗，所以出餐速度很快，上班族趕時間也不用擔心。

直火對決三層肉！

特別選用台灣產的豬肉，先用鍋子油煎鎖住肉汁，接著淋上秘醬，最後來個直火對決炙燒！火焰一出現立刻吸引眾人目光，有炙燒就是加分，光是視覺就讓人胃口大開。

每份主食皆含味噌湯、毛豆與白飯，吃不夠喝不夠還能續，自助區奶茶、麥茶也來兩杯，一下桌子就被擺滿了。

炙燒厚切豚

炙燒三層肉有兩大片！旁邊有韓式泡菜、花椰菜、玉米筍、溏心蛋和海苔，這丼飯賣相很不錯，配色就是讚，小菜毛豆是店家自己調味，調的剛好越吃越開胃～

炙燒厚切豚經過香煎、炙燒，把三層肉渲染的更誘人，外層日式秘製醬汁，比一般照燒醬更鹹濃，三層肉醬沾附到底部白飯，香鹹下飯，難怪學生一連可以吃好幾碗飯。

炙燒厚切豚外酥有焦香氣！三層肉要趁熱吃，恰到好處的厚度，能咀嚼到三層肉特有口感。

每塊炙燒厚切豚香都很Ｑ彈，吃起來不會乾柴，這樣吃還不過癮？旁邊海苔拿來包三層肉，再挾配點韓式泡菜，就是涮嘴的韓式包肉，海苔包飯也好吃，真的是一碗多吃法。

炙燒厚切豚可選擇半顆溏心蛋或溫泉蛋喔！

半生溫泉蛋必加

溏心蛋雖好吃，但我偏愛配溫泉蛋，把半熟蛋黃輕輕劃破，讓蛋黃液流到炙燒厚切豚，加上柔嫩蛋白，溫泉蛋加丼飯配料攪和一起吃，這滋味愈吃愈涮嘴，再來撒點唐辛子更夠味～

炙燒厚切豚沾點半稠蛋黃，融為一體滋味就是讚！

味噌湯喝到飽

內用提供味噌湯喝到飽！我有喵到一大鍋滿滿，不怕客人喝，裡面還有小豆腐塊。

咖哩炸豚排

咖哩炸豬排カツカレー是店內人氣TOP！以士林來講這份200元有划算，旁邊這塊炸豬排切了七、八塊，每塊都炸到金黃酥脆，加上副餐吃到飽，比我自己超市買來開伙還便宜。

一挾就感覺到豬排的酥脆感，每片炸豬排不油不膩，選用台灣豬里肌肉、拍打醃製，加上日本三沾法，沾麵粉、蛋液最後一層生鮮麵包粉，適當油溫炸到酥脆，大人小孩都會喜歡～

一咬下就感受到喀滋脆響！炸豬排趁熱吃，外酥內軟帶點嚼勁，挺有彈性可以多咬幾口。

這是老闆夫妻研發的咖哩醬，先把奶油炒到融化，再放入炒洋蔥炒甜，加入異國香料、紅蘿蔔與馬鈴薯，深色咖哩醬看得到香料，加上微量的胡椒香辣感，吃起來很濃郁～

裡面胡椒感只是畫龍點睛，帶點甜味的咖哩醬，小孩也會喜歡吃，尤其是豬排沾咖哩醬絕配！

加點唐辛子更對味，忍不住一口一口吃起來！

天婦羅炸蝦丼

這碗是升級版的天婦羅丼！除了三隻天婦羅炸蝦，還有海苔與大量柴魚片裝飾，炸蝦下面還暗藏好料，顛覆一般炸蝦丼給人既定印象，這碗至少可以續兩碗飯。

天婦羅蝦外層麵衣酥脆，這炸蝦是常見的口味，趁熱吃外酥內軟，搭配底部洋蔥蛋液醬一起吃，這樣吃才不會太乾。

飯上有洋蔥蛋液炒成的丼飯醬，鹹香調味很剛好，加上味霖一絲甜味，加上大量柴魚片一起吃層層堆疊，讓人滿足又飽足！

IG按讚打卡or五星好評

店家好康活動！只要在IG按讚打卡or谷歌五星好評，就送可樂/雪碧/可爾必思三選一（價值30元）。

＊平日中午客滿合理！除了店家態度親切，在台北士林區有這樣的價格，最便宜主食才160元，內用配餐白飯、毛豆、味噌湯、奶茶和麥茶無限供應，還真沒啥好挑剔了，炙燒厚切豚就是香，咖哩豬排飯更是划算耶～

勝魂丼飯專門店

電話：02-28818039

地址：台北市士林區小北街1號

營業時間：星期日～星期四11:30～14:30/17:30～21:00、星期五～星期六11:30～14:30/17:30～21:30

公休：星期一

粉絲專頁：勝魂丼飯專門店（丼飯.咖喱）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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