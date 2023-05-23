不用跑山上！ 1400株「繡球花秘境」期間限定盛開 新北「草花植生公園」一串紅同場爭艷
新北人賞繡球花不必衝上陽明山囉！ 北大特區全新秘境「草花植生公園」擁有高達720坪綠地，在園內在步道兩側旁栽植了繡球花、一串紅等17種草花，其中「繡球花秘境」數量多達1,413株，花團錦簇的初夏美景期間限定盛開中。
新北「草花植生公園」也有繡球花可拍，樹林都市花園的最新打卡景點，公園內設有步道、景觀花架、大量植栽和乾式造景，串連周邊萬坪公園，成為樹林北大特區居民提供日常休憩好去處。
樹林人快揪來此散散步，「草花植生公園」在步道兩側種植了繡球花、一串紅、粉萼鼠尾草、重瓣梔子花、香葉天竺葵、桃金孃及虎尾蘭等，多達17種草花同場爭艷，其中約1,413株繡球花是新亮點，而每年只開一次的繡球花，賞花族可別錯過！
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