心花朵朵開！賞花新時尚 士林官邸60種繡球花迎賓

土壤酸鹼度影響著繡球花色而有「花中千面女郎」封號。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】繡球花是初夏梅雨季的風物詩，士林官邸首次舉辦繡球花展，展期自5月13日至6月4日，共蒐羅多達60種繡球花，包括傳統的整團繁花、只開一圈8朵花的「額繡球」品種、萼片翻卷有如國畫中梅瓣的「渦繡球」，以及讓人愛不釋手的豐美重瓣的「洋繡球」品種，都可以在士林官邸一睹其絕美丰姿。

▲萼片圓形且翻卷如同國畫中梅瓣的「渦繡球」。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處黃淑如處長表示，繡球花在中國古代稱為八仙花，此為古人將觀察到花序四周萼片演化成花瓣狀的八朵裝飾花因而命名為八仙花，繡球花有著圓滿的花型寓意著團團圓圓，非常適合表達家族團聚之情；此次在士林官邸新蘭亭難得看到60個品種一齊展出，包括目前市面上常見的洋繡球，其中亦有令人驚豔的品種，例如:重瓣漸層色的「筑紫之風」與「佳澄」，是新引進的日系品種，花色清新脫俗，絕對讓人留下深刻的印象。而花朵鑲邊的「蒙娜麗莎」，則是大花雙色品種，顏色鮮豔繽紛讓人眼睛為之一亮，各種繡球花品種展現出自然賦予的美好祝福。

▲屬於額繡球系統的「金平糖」，有著重瓣漸層的花色。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

園藝管理所吳旻靜主任提及，繡球花有一種神奇的魔力，就是會隨著環境的酸鹼值而改變花色，鹼性環境下（pH7~8.5）花呈粉紅色、中性環境下（pH7）花呈紅紫色，酸性環境下（pH4~5）花呈青藍色。這種特殊現象是因為土壤環境pH值影響鋁離子吸收，進而影響植物色素合成所致。

臺灣陽明山區是酸性土，所以竹子湖繡球花田的花色都是藍紫色系的花。如果想要調整，可將苦土石灰加入土中讓環境變成鹼性，就可以種出粉紅色到紅色的繡球花，繡球花因其具有豐富的顏色變化，更有「花中千面女郎」之稱呢。

▲只開外側八朵花的額繡球-妖精之瞳。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

▲重瓣漸層色的「筑紫之風」繡球花。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

展覽期間，邀您一同來感受繡球花所帶來的美麗與和諧，清新多變的花色都充滿著生命力和魅力，此外，還可以一次飽覽世界各國新穎的繡球花品種，處處充滿著驚喜，共同創造獨特而溫馨的回憶。

2023士林官邸繡球花展

‧ 展期：5月13日（六）至6月4日（二）

‧ 時間：室內展館開放時間上午8時30分至下午17時

‧ 地點：士林官邸公園新蘭亭

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野