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開業30年！ 中藥精熬的麻辣鍋底美味講究　必點祕製「銷魂滷鳳爪」

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

1992年開業的30老店「鼎旺麻辣鍋」讓原本不那麼愛吃麻辣火鍋的美食家張瑀庭也愛上！因為這家是用工藝講究的精神來做食物，不管幾年都不偷工也不減料，滋味道地，食材講究，加上裝潢時尚，鼎旺讓吃麻辣鍋充滿「食尚」，好像在咖啡館或是小酒館吃鍋，深受外賓、品牌、行銷人的喜愛。

▲鼎旺麻辣鍋裝潢時尚，用餐環境舒適。
▲鼎旺麻辣鍋裝潢時尚，用餐環境舒適。

美食家點評　張瑀庭

張瑀庭推薦必點的台灣本地牛肉、花枝丸，肉片肉質嫩滑鮮甜，花枝丸沒有添加任何粉料，吃來口感紮實。

▲美食家張瑀庭
▲美食家張瑀庭

「鼎旺」堅持嚴選品質一流的辛香料，做最美味的鍋底，30年來培養無數老主顧。麻辣湯頭選用牛骨高湯、牛油、蔬菜，以大紅袍花椒、二荊條、八角、草果、月桂葉等中藥精熬而成。張瑀庭喜歡他們家的麻辣湯底麻而不辣，徬彿只是幫食材添香，吃的還是食材的原味，對她而言，坊間的麻辣鍋口味太重，太麻太辣。另外值得一提的是，湯底的豆腐是水豆腐，特別嫩滑，吃得到濃郁的豆香味，鴨血和豆腐細看都充滿孔洞，都是天然的呈現，讓人吃來安心。傳統原味沾醬調配吃法：蒜花2湯匙＋白醋3：香麻油1，最後加入1∼2匙的麻辣湯頭即可。

▲麻而不辣的麻辣湯底仍吃得到食材原味。
▲麻而不辣的麻辣湯底仍吃得到食材原味。

▲滷鳳爪╱40元╱支。以祕製滷汁精滷5小時而成，猶如化骨綿掌般，輕輕吸吮即皮骨分離，入口即化，膠質黏密，鹹香微辣，令人吮指回味！
▲滷鳳爪╱40元╱支。以祕製滷汁精滷5小時而成，猶如化骨綿掌般，輕輕吸吮即皮骨分離，入口即化，膠質黏密，鹹香微辣，令人吮指回味！

▲綜合火鍋料配麻辣燙╱900元。牛筋、大腸頭、蜂巢肚、牛脆管、豬肚、豆皮以麻辣鍋燙煮15分鐘就能有滋有味，加入蔥花、蒜末、香菜和香油、白醋，超搭。
▲綜合火鍋料配麻辣燙╱900元。牛筋、大腸頭、蜂巢肚、牛脆管、豬肚、豆皮以麻辣鍋燙煮15分鐘就能有滋有味，加入蔥花、蒜末、香菜和香油、白醋，超搭。

　

店家資訊

鼎旺麻辣鍋

地址：台北市大安區大安路一段251號（鼎旺1店）、大安路一段229號（鼎旺2店）

電話：02-2704-4172

時間：週日至週四11:30-14:00、17:00-22:00，週五11:3014:00、17:00-20:30，週六11:30-22:00

FB：dingwangone

消費：鍋底收費成人150元，孩童身高130-150公分75元，續加鍋底免費

　

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