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質感咖啡廳生力軍！寵物友善「珈啡部」高CP值、不限時，2月必點「草莓雙層鮮奶油蛋糕」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

中山區咖啡廳一級戰區生力軍！這間位於台北中山民宅巷弄內的寵物友善咖啡廳「珈啡部」開幕不到半年，卻已累積不少人氣。店面整體以灰白色系的簡約風格為主，最吸引人的特色在於不限時、有插座、有WIFI、免服務費等，提供多種高顏值甜點及飲品，讓人一坐就不想離開了。

草莓毛巾捲一個140元、兩個260元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
草莓毛巾捲一個140元、兩個260元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

原味奶油、抹茶毛巾捲各一220元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
原味奶油、抹茶毛巾捲各一220元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

位於台北市中山區的咖啡廳「珈啡部」悄悄在巷弄間飄香，店內咖啡師以職人精神沖煮每一杯層次豐富且清爽的「花果風味咖啡」，喜歡喝咖啡的朋友探店必嘗！甜點部分，除了好吃又好看的手工毛巾捲外，2月更推出「草莓雙層鮮奶油蛋糕」，一塊蛋糕就吃得到4、5顆以上草莓，搭配愛樂薇鮮奶油及馬斯卡邦乳酪製成的奶油霜，一口蛋糕一口咖啡好不愜意！

草莓雙層鮮奶油蛋糕200元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
草莓雙層鮮奶油蛋糕200元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

店家也會每月推出優惠活動並於IG公告，而2月則有會員集點活動、內用飲品全品項第2杯半價的優惠，凡加入會員即享一次9折，往後每消費滿100元即可獲得1點(每1點等同5元折價使用)。「珈啡部」為寵物友善咖啡廳，據網友分享，店內還有親人可愛的貓咪，也歡迎顧客帶上自己的毛小孩來聚會、喝下午茶

提拉米蘇120元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
提拉米蘇120元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

檸檬蜂蜜氣泡飲150元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG
檸檬蜂蜜氣泡飲150元。圖／珈琲部 COFFEE & CO.IG

珈啡部 COFFEE & CO.

地址：台北市中山區新生北路二段137巷42號1樓

營業時間：11:30-19:30（週四公休）

備註：低消為一杯飲品

珈琲部 COFFEE & CO.IG

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