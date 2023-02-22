質感咖啡廳生力軍！寵物友善「珈啡部」高CP值、不限時，2月必點「草莓雙層鮮奶油蛋糕」

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-11-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 蜂大咖啡、電影街、東一排骨總店。 偶爾來台北西區的萬華散散步，也是挺浪漫的。 狹窄巷弄、比鄰矮房，有點復古的商店招牌，讓人輕易地走入那個年代的時光；當年最流行的一事一物，放到現代來看肯定是又過時又老派，但懂得人都知道，尋訪老城區的看球重點是探索當年一事一物之所以珍稀的那個動機，畢竟現在紅樓看不了劇了，那就逛逛市集吧；昔日看戲過後，人潮總是湊到汕頭沙茶火鍋，點上一份台灣本土黃牛肉，才叫豪氣。

2023-02-18 14:00