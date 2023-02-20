蘆洲人吃爆！「蔦燒日式居酒屋」蘆洲店新開幕，當月壽星炸雞免費吃，網友嗨：不用跑淡水
蘆洲人嗨起來！人氣「蔦燒日式居酒屋」再一店面將開幕，本次落腳新北蘆洲。蔦燒居酒屋在淡水、北投、士林等地皆有據點，加上蘆洲店在雙北共有6間店面，看出店家的高人氣與好口碑。此外，店家也推出壽星優惠，當月壽星憑證件即贈「薄皮炸雞」。
居酒屋新開幕！「蔦燒日式居酒屋」插旗蘆洲，將於2/22正式開幕，讓不少饕客歡呼「不用再跑去淡水吃了」、「還不準備好吃爆」。蔦燒居酒屋提供多樣日式串燒、炸物、一品料理、經典主食、壽司及甜品，一站式享用豐富美味，受到許多網友好評與喜愛。
而這次蘆洲店開幕消息傳出，吸引不少在地網友在貼文下方揪團，留言「約一波」、「吃起來」。此外，店家也邀請當月壽星至店用餐，內用出示證件即贈1份「薄皮炸雞(價值200元)」，慶生到居酒屋喝點小酒、吃美食也好Chill！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔦燒日式居酒屋 蘆洲店長榮店
開幕日：2/22
地址：新北市蘆洲區長榮路207號
營業時間：17:00-24:00
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