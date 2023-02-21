欣賞南投湖光山色之餘，也到這6間「特色咖啡廳」享受悠閒時光吧！

到了南投，除了走訪當地的好山好水之外，也不要忘了到南投的特色咖啡廳坐坐。本文將介紹南投風格獨具的6間咖啡廳，從山林系到日式、歐風等，既能欣賞到大自然的美景，還能體驗到異國風情，到南投想要找個地方吃頓飯或者是喝杯咖啡可以參考一下這幾間特色咖啡廳！

鹿篙咖啡莊園

圖／@readygo

說到南投的特色咖啡廳，一定不能錯過位於日月潭附近的「鹿篙咖啡莊園」。這裡提供了自駕前往的客人們舒適的停車空間，停好車後，順著鋪在山丘上的階梯拾級而上，就能抵達鹿篙咖啡莊園。店內除了有提供手沖咖啡、甜點，也有販售自家生產的咖啡相關商品，有機會到南投、到日月潭旅遊時，記得將鹿篙咖啡莊園排入行程之中！

圖／@readygo

地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

營業時間：週一～週日 9:00 ~ 17:00

連絡電話：04-9289-5520

土土甜品店

圖／IG@fely_hsieh

土土甜品店位於水里蛇窯陶藝文化園區內，店內的擺設接近陶土的暖色系，架上陳列了許多精緻的陶藝製品，盛放甜點的容器也相當別緻。土土甜品店的甜點名稱也非常有特色，像是修坯栗香蒙布朗、土磚焦糖磅蛋糕、手擠坯檸檬塔等，融合了陶藝的元素，是一間名副其實的「土系甜點店」！

圖／IG@fely_hsieh

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地址：南投縣水里鄉回窯路16號（位於水里蛇窯園區內，需購票入園）

營業時間：週四～週二 10:30 ~ 17:30（週三店休）

連絡電話：04-9277-0967

六千金six sisters cafe

圖／IG@yijhenlaiart

位於中興新村的「六千金six sisters cafe」藤編、木質的裝潢營造出了既溫暖又時尚的風格，店內的咖啡選擇豐富，有手沖咖啡、義式咖啡，還有日月潭紅玉戚風蛋糕、提拉米蘇、檸檬塔等甜點，早餐和午餐時段更有提供輕食， 不論是想要吃早午餐，或是悠閒地來場下午茶約會，都能夠到這間摩登又有設計感的咖啡廳坐坐。

圖／IG@yijhenlaiart

地址：南投縣南投市仁德路130號1樓

營業時間：週三～週日 9:00 ~ 18:00

連絡電話：04-9233-1269

築樂

圖／IG@vickylee235

一走進「築樂」，映入眼簾的日式建築猶如置身日本京都，周圍的植栽也像是日式庭園一樣愜意優雅。如果是在用餐時段前往的話，店內有提供的四款咖哩飯可供選擇，下午茶時段也能夠點上一杯咖啡或是吃個甜點。目前築樂只提供電話訂位，每月月底會開放下一個月的訂位，而且不接待 4 人以上的團體客人，如果想到這座充滿日式風情的咖啡廳用餐的話，記得要留意粉專的公休日以及開放訂位的時間，以免向隅。

圖／IG@mao_0823

地址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號

營業時間：週三～週日 11:30 ~ 17:00

連絡電話：04-9291-2677

隱茶 STEAM

圖／IG@aj2652008

前身為振昌木業資材課的咖啡廳「隱茶STEAM」隱身於車埕火車站旁，因清晨和雨後雲霧繚繞而得名，在這個擁有50年歷史的空間之中，除了能一邊品嘗店家精選的台灣茶，還能夠欣賞窗外的湖光山色，享受靜謐悠閒的午後時光，更能夠在這裡拍出一系列充滿日式風格的美照！

圖／IG@aj2652008

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

電話：04-9277-6471

營業時間：平日10:00-17:00、假日10:00-18:00，週二公休

文心園．花園咖啡

圖／IG@elva_ke

到了南投的「文心園．花園咖啡」，就有如來到了歐洲鄉村的莊園，處處都充滿著細節，讓人不禁想多拍幾張照片。除了咖啡廳的建築外觀之外，內部的裝飾擺設也都充滿了異國風情，餐點的部分也提供了許多義式料理和咖啡甜點，可以在這裡體驗到異國度假的氛圍，享受美好的假期。

圖／IG@devilli

地址：南投縣南投市南陽路196巷12號

營業時間：週一～週日 11:00 ~ 20:00

連絡電話：04-9224-4122

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