忠孝東路走9遍！2023台灣燈會 國際藝術家打造「超萌光兔」現蹤台北街頭

日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡創作「光兔現蹤」，在捷運國父紀念館站1號出口。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】16座超強藝術作品座落東區商圈，讓你「忠孝東路走九遍」都不夠！2023台灣燈會正式活動期間為2月5日至2月19日，臺北市政府觀光傳播局指出，「2023台灣燈會在台北」這次邀請國際藝術家大岩奧斯卡，將作品「光兔」角色製作成雕塑品，在捷運國父紀念館站1號出口重新演繹呈現「光兔現蹤」；這也是大岩奧斯卡第一次親自到海外，為臺灣燈會創作的大型作品。此外，在臺灣藝術家方面，邀請到多次獲獎的藝術家蔡潔莘，在敦化南路口創作「城市後花園」，讓可愛貓咪陪民眾遊玩臺北這座花園城市！

▲台灣藝術家蔡潔莘的「城市後花園」以捷運的便利性為主題。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，曾多次參與日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa），為2023台灣燈會創作作品「光兔現蹤 Light Rabbit in Taipei」，將設置在捷運板南線國父紀念館站1號出口站體上方，透過光兔仰望地球上的大型城市，展現臺北也是地球村上的一員，充滿國際性、現代性。大岩奧斯卡分享，他曾在造訪巴黎的旅程中，看見傍晚的戴高樂機場跑道上有數百隻野兔，跳起來時全身發亮，壯麗的畫面啟發了他創造「光兔」，而正巧2023年是華人曆法中的兔年，非常貼合本次燈會的主題。

另外，沿著忠孝東路走到敦化南路口，可看到由臺灣藝術家蔡潔莘創作的作品「城市後花園」。觀傳局說，多次榮獲公共藝術獎的蔡潔莘，擅長在作品中融入人與動物、植物之間的關係，而這次以捷運的便利性為主題，將捷運化作花園裡的植物，讓民眾搭乘捷運，就能輕鬆探索整個臺北市，從繁華的都市到寧靜的郊區，「這次就讓都市人最愛的貓咪，陪你一起遊玩臺北後花園！」

2023台灣燈會在台北｜光源台北 https://tw-light.taipei/

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