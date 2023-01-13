韓系、老宅一個都不少！5家特色九份咖啡廳，帶你遠離城市喧囂

如果你跟編輯一樣是個咖啡迷，喜歡開發台北、新北各地的咖啡廳，卻又想到離市區較遠的地方享受悠閒放鬆的氛圍，那麼位於新北市瑞芳區的九份一定會是很不錯的選擇之一！ReadyGo為大家整理了5家九份咖啡廳推薦，有充滿歷史韻味的老宅改建咖啡廳，也有乾淨明亮的韓系風格，趕快一起看下去！

九份咖啡廳推薦1：山巴咖啡

圖片來源：IG@samba.cafe.jf

首先要推薦的是距離九份老街稍微有點距離的山巴咖啡，與大多數咖啡廳外觀以木質色調、白色系為主不同，山巴咖啡是一棟黑色的老平房，室內被改建得非常有質感，不僅保留了老宅的花磚地板、木造屋頂，也加入了老闆自己收藏的藝術畫作，充滿韻味的空間讓人十分著迷。

圖片來源：IG@samba.cafe.jf

山巴咖啡的室內座位不多，因此他們也在店面的正對面設立了視野超好的戶外露天座位區，坐在椅子上邊品嚐著咖啡，邊眺望九份這座山城對面的海景，將深澳漁港、基隆嶼盡收眼底，說是海景第一排也不為過！

＊山巴咖啡

地址：新北市瑞芳區輕便路352-1號

電話：未提供

營業時間：週一～週日 10:00~19:00

九份咖啡廳推薦2：野事草店

圖片來源：IG@_haodaily_

如果你喜歡比較偏韓系的咖啡廳，那麼野事草店一定可以讓你拍照拍到手機沒電。野草食事的室內非常寬敞，屋頂保留部分使用透明玻璃點綴，增加整體的明亮感，而店內也有不少花花草草點綴，為空間增添些許盎然綠意，完全可以想像如果是早上來這邊跑咖該有多美！

圖片來源：IG@c_chestnut31、IG@_haodaily_

編輯自己非常推薦來這可以點一壺熱熱的花草茶，輕抿一口讓人舒緩放鬆的熱茶，配上他們家最招牌、用樸實無華雞蛋糕佐以各種不同醬料的「野事雞蛋燒」，絕對是午茶時光的一大享受！

＊野事草店

地址：新北市瑞芳區輕便路147號

電話：02-2363-6268

營業時間：週一～週日 10:30~17:30

九份咖啡廳推薦3：散散步。迷迷路

圖片來源：IG@bibo_daily

崎嶇蜿蜒的石階，是九份祈堂老街的特色，而在老街周圍留下來的建築，也大多是充滿著歷史痕跡的老宅，接下來要介紹的散散步。迷迷路，便是一間隱身在一眾老宅之中、低調無比的無招牌咖啡廳。

散散步。迷迷路除了是咖啡廳之外也是民宿，一走進店內便可以感受到老闆對於內部裝潢的用心，從懷舊的傢俱、家電到選用的裝飾品，都具有一股昭和時期的日式風格，身為老宅控的你一定會喜歡！

圖片來源：IG@ivy801011、IG@bibo_daily

除了裝潢用心又充滿溫馨氣氛之外，他們家提供的餐點也算是蠻多元的，有一般的甜點和手沖咖啡之外，也有三種不同口味的雞湯定食，很適合喜歡在咖啡廳享用正餐的人。

＊散散步。迷迷路

地址：新北市瑞芳區祈堂路150號

電話：02-2496-1008

營業時間：週五～週日 12:00~18:00

九份咖啡廳推薦4：CHLIV Jiufen

圖片來源：IG@chliv.taiwan

講到九份最具有神秘氣質的咖啡廳，絕非CHLIV莫屬！CHLIV的老闆在2106年東京世界拉花公開賽取得第一名，每杯咖啡的拉花都美到不行，加上店內超有質感又低調的全黑裝潢，說他是咖啡界的精品店也不為過！除了外表好看之外，CHLIV的咖啡也很好喝很濃郁，推薦大家到九份旅遊的時候可以外帶一杯，邊喝著咖啡欣賞九份的美景！

＊CHLIV Jiufen

地址：新北市瑞芳區輕便路59-1號

電話：02-2406-2308

營業時間：週一～週日 10:00~18:00

九份咖啡廳推薦5：寬哥的關於咖啡

圖片來源：IG@1978letsgo

最後要推薦的是寬哥的關於咖啡，位於水湳洞附近的寬哥的關於咖啡，是一間具有日本沖繩風格的小店，極具特色的外觀，加上雖然是咖啡廳，卻主打義式料理的反差感，讓這家咖啡廳甫開幕便成為許多美食KOL到九份必訪的餐廳。

推薦必點他們家的海鮮義大利麵，新鮮的魷魚、干貝搭配店家每天早晨手工製作的寬麵條，更製成了寬版的麵條，Q彈有嚼勁的麵體，搭配滿滿的海鮮味，一入口真的幸福滿溢啊！

＊寬哥的關於咖啡

地址：新北市瑞芳區明里路99號

電話：0983-138-555

營業時間：週一～週日 11:30~15:00，17:00~20:00

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」