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韓國街頭甜點台北吃！「白狐院華夫餅」隱身虎林街，「這口味」吃1次就封神

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@foodiefoodiego授權
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正統韓式華夫餅在台北就吃得到啦！使用來自韓國的原物料製作鬆餅，剛開幕就有許多人前往打卡，隱身在台北信義區虎林街內，小小的店面加上裝潢格外溫馨。有去韓國、吃過街頭華夫餅的朋友應該都知道，韓式華夫餅的特色在於厚度與脆度，即便放冷了口感都是脆到不行，搭配滿滿鮮奶油與甜餡料，甜點控一吃就深陷啦！

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這間位於虎林街的「白狐院華夫餅」，專賣各種口味的韓式華夫餅，甜鹹都有，鬆餅冷熱吃都很酥脆，配上店家不手軟放的滿滿餡料，一口咬下就會擠出，吃起來可能有些狼狽但很值得。此外，店家也貼心提供大份跟小份兩種，想要嘗鮮就點小份無負擔。

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小編小小推薦一下口味，曾在韓國街頭吃到一整個回味無窮，必點的「鮮奶油」口味絕對封神，不同於一般蛋糕奶油，屬於清爽奶香，甜度剛好、入口化開，滿滿一口也不會膩，喜歡鮮奶油就會超愛。而店家也會不定時推出限定口味，像是草莓季就會加入酸甜草莓，增添冬季甜點幸福感，讓你不出國也能嘗到舌尖上的韓國味。

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白狐院華夫餅

地址：台北市信義區虎林街119之17號1樓

營業時間：11:30-19:40（不固定公休）

白狐院華夫餅供應菜單

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