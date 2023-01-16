一月雪爆開！南投「土場梅園」梅花正盛開 走進帶有花香的雪白世界 最新花況、最佳賞梅期1次收
不只落羽松跟櫻花，梅花也絕美盛開！到了越冷越開花的梅花季節，超多部落客到南投「土場梅園」搶拍2023最新一波梅花海，開滿純白的花朵，宛如落雪一般，放眼望去好浪漫。走春除了追落羽松，也別忘了梅花正悄悄開放哦！
梅花梅花幾月開？熟悉的遊戲台詞讓人一說到梅花就脫口而出，而今年的梅花正在盛開。位於南投信義的「土場梅園」自1月開始綻放，部落客莫莉分享截至1/14已盛開約8成，園區內的梅花就像爆米花，本週起到春節連假正是賞梅的最佳時期！
「土場梅園」的大地被梅花妝點成雪白世界，漫步其中還有淡淡花香迎面而來，視覺與嗅覺的沉浸式雙重感受，讓人一進到園林中便能享受清閒與愜意。快把賞梅加入春節必做清單中吧！
土場梅園
地址：南投縣信義鄉台21線556號99K處
備註：本週起至春節連假為最佳賞梅期
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