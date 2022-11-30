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每月1號吃免錢！盤點雙北7家「鵝肉飯大方送」，免費開吃胡天蘭老師推薦的平價美味

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自呈信鵝肉-科技大樓店FB粉專、華暘香鵝肉飯專賣店-新莊店FB粉專
圖／取自呈信鵝肉-科技大樓店FB粉專、華暘香鵝肉飯專賣店-新莊店FB粉專

國曆1號鵝肉飯免費吃！又將進入新的一個月份，資深老饕都相當期待每月1號，因為每月國曆1號都有「鵝肉飯免費吃」的超值好康！以下精選雙北兩家超大方鵝肉專賣店家，其中一家更是6間分店統統享優惠。每月1號就要吃鵝肉飯啊！快快就近開吃啦。

圖／取自呈信鵝肉官網
圖／取自呈信鵝肉官網

⬤ 呈信鵝肉

這家在雙北共有6間門市的鵝肉專賣店「呈信鵝肉」，超大方推出每月國曆1號「鵝肉飯免費外帶」活動，凡於活動當日下午3點至6點，至店外帶1份「鵝肉飯免費」，還有全天8折優惠，買鵝肉超划算，且每間門市皆有舉辦國曆1號活動，不論你是在中永和、大安、中山還是內湖統統吃得到！免錢開吃美食評論家胡天蘭老師推薦的平價美味鵝肉飯。

圖／取自呈信鵝肉-科技大樓店FB粉專
圖／取自呈信鵝肉-科技大樓店FB粉專

呈信鵝肉 科技大樓店。圖／取自呈信鵝肉官網
呈信鵝肉 科技大樓店。圖／取自呈信鵝肉官網

呈信鵝肉 科技大樓店

地址：台北市大安區和平東路二段100號
營業時間：11:00-14:30、16:00-20:30
其他分店門市請見呈信鵝肉官網

⬤ 華暘香鵝肉飯專賣店

這間位於新莊的「華暘香鵝肉飯專賣店」也推出大方好康「鵝肉飯吃免錢」活動，凡於每月國曆1號當天下午3點起，至店外帶1份「無骨鵝肉飯免錢」，店家霸氣準備500份，無骨更能大口吃，新莊的朋友也準備手刀開吃好康啦！

圖／取自華暘香鵝肉飯專賣店-新莊店FB粉專
圖／取自華暘香鵝肉飯專賣店-新莊店FB粉專

圖／取自華暘香鵝肉飯專賣店-新莊店IG
圖／取自華暘香鵝肉飯專賣店-新莊店IG

華暘香鵝肉飯專賣店 新莊店

地址：新北市新莊區新泰路341號
營業時間：11:00-22:00

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