每月1號吃免錢！盤點雙北7家「鵝肉飯大方送」，免費開吃胡天蘭老師推薦的平價美味

未知究竟是一場不可預測的風景還是你既定的選擇？不願在真實世界裡投向未知倒也能歸類為理所當然，畢竟最終我們都得回到這個框架裡，生活最終還是回到了束縛著你我手腳的繭裡，這是一場無處可逃的循環；像倉鼠滾著他的滾輪、輪轉著周年慶促銷廣告的社群平台，資本主義建構下的本體終究被架在一趟停不下來、回不去、也無法往前的機器上。

2022-11-29 10:00