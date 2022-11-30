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和牛、鮮蝦與帆立貝真的免費吃到飽！4大燒肉「12月壽星優惠」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／馬辣集團提供
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12月壽星快舉手！馬辣集團旗下４大燒肉品牌，一次推出超狂12月壽星限定優惠，從美國見島和牛、巨大海虎蝦、北海道生食級干貝吃到飽等統統都有，快來跟UDN小編一起瞧瞧吧！

馬辣全新「燒肉ChaCha」整桌免費吃北海道干貝

馬辣集團旗下日前全新的燒肉品牌「燒肉ChaCha」，主打最低280元吃得到頂級３大和牛。不僅如此，16款套餐與超多單點都能自由搭配，CP值超高，現在只要12月全月壽星只要於餐廳出示個人證件佐證，並於社群打卡分享，全桌的每人都能免費獲得「北海道生食級干貝1顆」，光想就垂涎三尺了。

圖／馬辣集團提供
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經典「熊一燒肉」無限爽吃美國見島和牛

經典燒肉老店「熊一燒肉」是許多小資族或學生族群在西門的美食記憶，吃得到多款牛排牛舌與海鮮等高級料理，自助巴更有超過40種當季食材。現在12月全月的壽星，只要提前訂位並於當日用餐出示身分證與打卡，直接能享有「美國見島和牛」吃到飽優惠，這和牛吃到飽一定要揪團吃起來！

圖／馬辣集團提供
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「哞哞屋和牛燒肉」巨大海虎蝦吃到飽

「哞哞屋和牛燒肉」主打海鮮產地直送與熟成肉現切，希望讓賓客吃得到食材最新鮮的時刻，不僅如此，百道料理享吃到飽服務，現在12月全月壽星只要訂位並於現場出示身分證與打卡，能獲得「巨大海虎蝦」吃到飽服務，海鮮控千萬別錯過！

圖／馬辣集團提供
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「夯下去和牛燒肉」打卡享大帆立貝吃到飽

馬辣集團旗下「夯下去新潮和牛燒肉」，強調各式和牛與牛排吃到飽服務，吸引不少燒肉控前往消費。現在也推出12月全月的當月壽星，只要提前1天訂位，出示身分證與社群打卡，就能免費享有「北海道大帆立貝」吃到飽，超肥美的帆立貝快來一起嗑！

圖／馬辣集團提供
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