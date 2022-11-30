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高顏質定食！「粉紅泡泡塔塔豬排」酥脆豬排＋靈魂粉紅醬，顛覆想像超涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@xun.g_foodie授權
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吃個豬排都能少女心爆棚～這家位於新莊的「靛實 食堂」隱身在不起眼的路旁，但店家的料理都能嘗到職人手作的精神，特別是擁有粉色迷人外表的「粉紅泡泡塔塔豬排定食」，豬排本來就讓人難以抗拒，再加上特製粉紅醬，夢幻檔次超升級。

粉紅塔塔醬微甜且不膩，搭配卡滋豬排剛剛好。圖／靛實 食堂FB粉專
粉紅塔塔醬微甜且不膩，搭配卡滋豬排剛剛好。圖／靛實 食堂FB粉專

這家日式料理「靛實 食堂」推出一套超夢幻定食「粉紅泡泡塔塔豬排定食」，豬排厚度適中好入口，內裡軟嫩、外皮酥脆，尤其配上「粉紅塔塔醬」更是一絕！部落客燻雞分享「粉紅塔塔醬顛覆想像，實際入口帶點微甜、不膩」，甚至還會默默跟老闆再多要一些醬，看來這個粉紅醬就是這套定食的美味靈魂吧！

超夢幻「粉紅泡泡塔塔豬排定食」。圖／IG@xun.g_foodie授權
超夢幻「粉紅泡泡塔塔豬排定食」。圖／IG@xun.g_foodie授權

圖／IG@xun.g_foodie授權
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此外，部落客燻雞也品嘗了「秋刀魚炊飯」，沒有魚刺不用挑超適合懶人，搭配濕潤米飯與鮭魚卵，口感好豐富，還附有金桔，讓滋味更多變。雖然是間日式小食堂，但在每個細節都很講究，也用心經營與製作料理，喜歡定食或想一嘗粉紅醬魅力的饕客就先筆記囉！

「秋刀魚炊飯」沒有魚刺方便入口。圖／IG@xun.g_foodie授權
「秋刀魚炊飯」沒有魚刺方便入口。圖／IG@xun.g_foodie授權

圖／IG@xun.g_foodie授權
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靛實 食堂

地址：新北市新北市新莊區中港一街29號
營業時間：週三四17:00-20:30；週五至週日12:00-13:30、17:00-20:30（週一、二公休）

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