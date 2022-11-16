炸雞控終於等到了！台中CP值最頂「法大炸雞」插旗板橋，11／22試營運先領9折券
台中CP值最頂的熱門炸雞品牌北上！台中超人氣炸雞品牌「法大炸雞」進駐新北板橋，將於11/22起試營運，現在到店家FB粉專參與活動留言，即可取得「9折優惠券」，搶先開嗑多汁炸雞及多種炸物。
台中CP值爆高炸雞「法大炸雞」北上插旗板橋，預計於11/22開始試營運。為歡慶開幕，店家特別於「法大炸雞 板橋華江店」FB粉專公開試營運限時優惠活動，只要到指定貼文下方留言「+1」，即可取得優惠連結，加入「法大炸雞-板橋華江店」官方LINE，就能領取「9折優惠券」。CP值最頂還能再打9折，試營運前趕緊先手刀領券啦！
「法大炸雞」於台中起家，目前在台中共有5家分店，現在北上插旗板橋，成為「法大炸雞」首間北部門市。曾有部落客分享「法大炸雞真的很有實力，皮薄香酥多肉汁，雞汁香甜一吃愛上」，還有各式套餐及多樣小點心，好吃又平價，雙北的朋友準備開吃啦！
法大炸雞 板橋華江店
地址：新北市板橋區華江一路558號試營運時間：11/22 11:30-23:30
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