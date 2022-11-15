豬排界勞斯萊斯！「邁泉豬排」身分證對中兩個1，11天優惠吃超人氣「神農黑豬排套餐」

錯過雙11也別難過！日本超人氣炸豬排專門店「邁泉豬排」推出身分證優惠，對中兩個「1」就有超美味「神農黑豬腰內豬排套餐」優惠吃。錯過雙11沒關係，這個好康可得把握啦！

圖／邁泉豬排FB粉專

主打用筷子就能夾斷軟嫩豬排的炸豬排專賣「邁泉豬排」推出身分證好康，自11/17起至11/27，凡身份證對中兩個「1」，點購「神農黑豬腰內豬排套餐」即可享499元的超值優惠價(原價580元)，拿出身分證享用有「夢幻豬排天花板」及「黑豬界勞斯萊斯」之稱的人氣炸豬排吧！

圖／邁泉豬排FB粉專

圖／邁泉豬排FB粉專

日料控必吃！「邁泉豬排」選用超稀有限定「台灣1983黑豬」，肉質細嫩可口，醬汁中加入果泥襯托肉質清甜，搭配精緻的四格季節小菜，讓人一秒置身日本，品嘗最道地的日本滋味。

邁泉豬排MAiSEN－信義A9店

地址：台北市信義區松壽路9號6樓(新光三越A9 6F)營業時間：週日至週四11:00-21:30；週五、六11:00-22:00

邁泉豬排MAiSEN－漢神巨蛋店

地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓(漢神巨蛋4F)營業時間：平日11:00-22:00；例休假日前一天11:00-22:30

炸豬排外皮細緻酥脆不刮口。圖／邁泉豬排FB粉專

圖／邁泉豬排FB粉專

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