炸雞開嗑！拿坡里「戰斧雞腿」會員1點現省20元，無門檻限時69折一次帶走4隻加量「超級戰斧雞腿」

外地人聯想到台中美食，就會馬上提起燒肉、火鍋，尤其台中公益路上更是餐飲名店的一級戰區，無論是輕井澤火鍋、茶六燒肉、屋馬燒肉都有設分店。日前就有PTT網友以「台中燒肉必吃是哪間」發文說明：下個月要去台中玩，想選一餐吃燒肉，但厲害的餐廳太多，大家心目中必吃的燒肉餐廳是哪一間？

2022-11-12 15:00