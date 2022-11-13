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炸雞開嗑！拿坡里「戰斧雞腿」會員1點現省20元，無門檻限時69折一次帶走4隻加量「超級戰斧雞腿」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@play_food321授權、拿坡里FB粉專
圖／IG@play_food321授權、拿坡里FB粉專

優惠還有快把握！超人氣「拿坡里炸雞」推出三商i美食卡點數好康，1點就能換戰斧雞腿59元優惠券，換越多省越多，活動僅剩3天，手刀換券，準備開嗑「戰斧雞腿」！

圖／取自拿坡里FB粉專
圖／取自拿坡里FB粉專

拿坡里炸雞」於雙11推出三商i美食卡APP紅利點數換券優惠，即日起至11/15，只要1點即可兌換戰斧雞腿59元好康券(原價79元)，可兌換至11/22，換5張現省100元，炸雞控千萬別錯過。

圖／取自拿坡里FB粉專
圖／取自拿坡里FB粉專

沒有會員也有「超級」優惠！即日起至12/5，購買2隻超級戰斧雞腿特價229元(原價298元)，一次購入4隻超級戰斧雞腿更超值只要411元(原價596元)，優惠價開吃重量增加51%的「超級戰斧雞腿」，爽度直接爆表。

圖／IG@play_food321授權
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圖／IG@play_food321授權
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