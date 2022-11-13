聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北人開吃！大苑子限店獨家「大甲芋頭霜淇淋」只賣9天，另有3款「著時」飲品溫暖上市
呼叫芋頭控、霜淇淋控！大苑子「大甲芋頭霜淇淋」限時、限店開賣，只賣三個週末，把握時間搶先品嘗，感受濃郁綿密芋頭與鮮乳霜淇淋的絕妙搭配，台北人先衝！另有3款人氣飲品於全台門市啟售，秋冬搶喝一波。
大苑子本次推出店鋪限定「大甲芋頭霜淇淋」，只在「大苑子市府夢想店」開賣，並於11/11至11/13、11/18至11/20及11/25至11/27三個週末販售。「大甲芋頭霜淇淋」選用濃郁又綿密的在地大甲芋頭，搭配特A級許慶良鮮乳，一口皆異口，一瞬間就能炫完一支。(如有異動請依大苑子市府夢想店公告為主)
大苑子市府夢想店
地址：台北市信義區忠孝東路五段139號販售時間：11/11至11/13、11/18至11/20、11/25至11/27
此外，大苑子也順應時令，推出最「著時」的飲品「鮮搾橘子紅茶」，融合雲林椪柑酸甜及錫蘭紅茶茶香；還有冬季暖心限定「桂圓系列」，有「桂圓紅棗茶」及「許慶良桂圓鮮奶茶」2款飲品正式回歸，台南東山柴燒桂圓香氣逼人，喝一口就口齒留香。
延伸閱讀：
．帕泰家高雄開幕「泰式奶茶免費喝」！雙人用餐再享「冬蔭功海鮮湯5折」與綠咖哩兌換券
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言