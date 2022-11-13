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台北人開吃！大苑子限店獨家「大甲芋頭霜淇淋」只賣9天，另有3款「著時」飲品溫暖上市

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子提供、大苑子官網
圖／大苑子提供、大苑子官網

呼叫芋頭控、霜淇淋控！大苑子「大甲芋頭霜淇淋」限時、限店開賣，只賣三個週末，把握時間搶先品嘗，感受濃郁綿密芋頭與鮮乳霜淇淋的絕妙搭配，台北人先衝！另有3款人氣飲品於全台門市啟售，秋冬搶喝一波。

「大苑子市府夢想店」獨家販售「大甲芋頭霜淇淋」。圖／取自大苑子官網
「大苑子市府夢想店」獨家販售「大甲芋頭霜淇淋」。圖／取自大苑子官網

大苑子本次推出店鋪限定「大甲芋頭霜淇淋」，只在「大苑子市府夢想店」開賣，並於11/11至11/13、11/18至11/20及11/25至11/27三個週末販售。「大甲芋頭霜淇淋」選用濃郁又綿密的在地大甲芋頭，搭配特A級許慶良鮮乳，一口皆異口，一瞬間就能炫完一支。(如有異動請依大苑子市府夢想店公告為主)

大苑子市府夢想店

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號
販售時間：11/11至11/13、11/18至11/20、11/25至11/27

鮮搾橘子紅茶。圖／大苑子提供
鮮搾橘子紅茶。圖／大苑子提供

此外，大苑子也順應時令，推出最「著時」的飲品「鮮搾橘子紅茶」，融合雲林椪柑酸甜及錫蘭紅茶茶香；還有冬季暖心限定「桂圓系列」，有「桂圓紅棗茶」及「許慶良桂圓鮮奶茶」2款飲品正式回歸，台南東山柴燒桂圓香氣逼人，喝一口就口齒留香。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

桂圓紅棗茶。圖／大苑子提供
桂圓紅棗茶。圖／大苑子提供

許慶良桂圓鮮奶茶。圖／大苑子提供
許慶良桂圓鮮奶茶。圖／大苑子提供

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