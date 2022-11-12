日本「尾崎牛」首登台！ 3公分厚「和牛漢堡」限量供應 4大亮點必看、連富豪名店都指定品嚐

又多了一款「日本和牛」可以品嚐了！ 位於台北「春大直」美食商場中的「和牛研究室 Wagyu Lab」，最新引進日本限量頂級和牛「尾崎牛」，打造全新厚度達3公分的「和牛漢堡」，以100%「純肉料理」不夾入其他任何配料或醬汁成就這款「直球漢堡」，以直球對決滿足期待非凡和牛體驗的美食饕客們。

來看看專營日本食材進口的富豪美食榜名物「苗林行」，為何讓旗下直營的「和牛研究室」獨家推出南九州宮崎縣產「尾崎牛」極致美食料理，如此值得肉食控專程前來品嚐它風靡食壇的美妙滋味。

圖／和牛研究室

★日本唯一以農場主人姓氏命名的「尾崎牛」

與我們熟知的神戶牛、宮崎牛、近江牛、飛驒牛、松阪牛等以地域為名不同，飼養於宮崎市郊外的「尾崎牛」是日本至今唯一一家以農場主人姓氏命名的品牌和牛。會如此霸氣，即代表尾崎牛的飼養者對於自家牛隻的品質有絕大的信心。目前尾崎宗春的牧場飼養規模為1000頭、每月出貨60頭，其中30頭供日本國內食用，其餘30頭售往海外36國，很幸運地現在在台灣也吃的到了！

圖／和牛研究室

★富豪美食之名的由來

對台灣市場是新面孔的尾崎牛，在日本已是許多名店指定使用的品牌，如：以正宗和牛會員制餐廳「WAGYUMAFIA」、高級燒肉連鎖店「平城苑」、燒肉界意見領袖岩崎健治郎監修的「銀座焼肉 にく﨑」，「全日空」（ANA）巴黎東京航線頭等艙、米蘭時裝周「Moncler」 70周年晚宴，以及日本第一家W酒店「W OSAKA」、「大阪新大谷飯店」（The New Otani Osaka）等高端品牌指定選用，亦有許多中東皇室貴族與香港富商亦為忠實顧客。

現在尾崎牛終於正式登度台灣，除了和牛研究室，也有機會在俺達の肉屋、RAW、謙安和、Logy、holt等米其林星級和優質精選餐廳品嘗到其美味。

圖／和牛研究室

★三大要素「飼料、環境、肥育時間」成就獨特風味

要成就這一款和牛獨特風味，尾崎宗春提到了三大要素：除了「耗時20年的飼料配方」才達理想定案，飼料配方包括啤酒粕、玉米、大麥等13種食材，透過完美的飼料比例與配方，得以確保風味的穩定性。「讓牛隻喝好水並在無壓環境中生長」尾崎宗春可說是效法孟母，歷經了三次搬遷才選定宮崎市郊外佔地5公頃的牧場，牧場範圍內有三座山提供天然湧泉與豐沛健康的牧草，且四季溫暖潮濕、日照充足，讓性格敏感的牛隻能夠安心成長。

還有「30個月的肥育期」，一般的日本和牛通常進行26至32個月，尾崎牛將肥育時間拉長至30個月，使油脂豐美也能滑順更富清爽口感，可說是兼具日本和牛與美國牛風味之大成。

圖／和牛研究室

★極簡手法處理，讓至美之味直球對決

一般漢堡肉排的肥瘦比例為3：7，尾崎牛的肥瘦比例均衡，和牛研究室新菜單必吃的「直球漢堡」，是主廚經過反覆調整與測試，最終決定選用尾崎牛的「肩肉部位」來做重達130克的厚實漢堡肉排，僅將100%純肉以鹽、胡椒簡單調味，以先煎炙、後炭燒的手法增添香氣，讓厚逾3公分的肉排既保有飽滿肉汁也有豐足肉味。

為了做出最美味的和牛漢堡，連麵包也講求與漢堡肉的黃金比例。重60克的布里歐麵包搭配130克的尾崎牛漢堡肉排，是主廚心中最理想的配比，每顆麵包上沾附的20克九鬼金芝麻粒也能增添適度的香氣，盤中搭配的炸薯條也拌以和牛牛油製作，處處執行細節展現尾崎牛的風味特色。

圖／和牛研究室

和牛研究室

地址：台北市中山區樂群三路303號

電話：02-2658-0226

營業時間：午餐12:00-14:30，下午茶15:00-17:00，晚餐18:00-21:30

圖／和牛研究室

延伸閱讀：

．帕泰家高雄開幕「泰式奶茶免費喝」！雙人用餐再享「冬蔭功海鮮湯5折」與綠咖哩兌換券

．天蠍、射手座看過來！ 台中大墩「露 Dew」時尚餐廳 推「這2身分」用餐免費換紅酒