肉肉控先吃！SUBWAY期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，大口滿足再抽Coca-Cola®經典款足球周邊
肉肉控口味新選擇！潛艇堡專賣「SUBWAY」推出期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，選用台灣在地豬肉，不僅可以大口過癮，還有限定套餐集點活動，集點參加「吃堡飽全民瘋足球」抽獎活動，更有機會把Coca-Cola®2022限量經典款足球周邊商品帶回家。
本次，「SUBWAY」全新推出限定「黑胡椒嫩豬堡」，鮮甜軟嫩的台灣豬肉及鹹香黑胡椒的絕妙搭配，加上各式蔬菜與現做麵包，刺激味蕾的同時，也能大口滿足，即日起至12/31皆可品嘗到美味新品。
除此之外，為2022足球賽事倒數計時，SUBWAY特別推出「吃堡飽全民瘋足球」抽獎活動，即日起至餐廳購買任一潛艇堡或沙拉，加點指定升級套餐並搭配杯裝飲料，即可獲得1點，1點可兌換30天Hami運動館序號(共1,000名)，或選擇參加一次抽獎，就有機會獲得Coca-Cola®限量經典款足球周邊商品。(活動詳情可至SUBWAY官網查詢)
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