一禮拜只開放1天內用的神秘甜點店！「三刻 3'Quarter」低調但美味，必嚐單品「柑橘塔」

最近得知「台北車站」附近開了一間相當神秘的甜點店，叫做「三刻 3'Quarter」，不但一禮拜公休兩天⋯⋯而且每個禮拜竟然只有一天開放客人在店裡內用，感覺店家真的非常「有個性」，而且應該也是對自己的甜點頗有自信，所以才敢訂下這樣的規矩，不過也是因為如此，所以勾起了我強烈的好奇心，所以就揪了愛吃甜品的朋友在一禮拜唯一有開放內用的禮拜六到這間甜點店去一探究竟！

三刻 3'Quarter

地址：台北市大同區太原路8巷3號2樓

電話：(02)2558-6573

營業時間：13:00 ~ 18:00

公休日：禮拜一跟禮拜日

官方粉絲團：https://www.facebook.com/3quarter.dessert

備註：只有禮拜六有開放內用，禮拜二到五只開放門市外帶自取

「三刻」位於離台北車站不遠處的太原路8巷這邊，如果你們從台北車站步行過來的話約莫只要5分鐘左右而已。

如果不想曬到太陽或天氣不好、不想撐傘走路的話，建議大家可以直接從跟北車相通的「台北地下街」走過來就好（還可以順便逛一下公仔、動漫、電玩那類的商店），它就開在Y13的出口旁邊而已，一走上來就可以看到了。

照片中這棟建築物的二樓就是「三刻」了（巴洛克式風格的外觀好美），業者並沒有像某些餐飲業者那樣覺得招牌要越大、越顯眼越好，所以我想應該有很多路人即使路過這邊也不會注意到二樓有開了這樣的一間甜點店⋯⋯

但如果大家觀察力比較細微、能夠明察秋毫的話，會看到走廊的階梯旁還是有他們的立牌啦！（而且竟然是挑選鏡面材質的＠＠好特別的選擇）

一樓是一間叫做「倏忽空間（MOMENT:SPACE）」的展演空間，大家對藝文方面有興趣的話只要推開門就可以入內免費參觀（禮拜一公休），然後第一個字的「倏」我看了好幾分鐘才看出是什麼字。

當天我還在一樓觀望的時候就看到好幾位小女生興奮地上樓，當時我心想⋯⋯那些小女生也太厲害了，竟然知道這邊有開一間甜點店而且還知道挑一禮拜唯一有開放內用的那段時間前來，應該是一群美食達人吧！？

但是後來我發現我誤會了⋯⋯她們不是要去二樓吃下午茶，是要去更樓上的「卯時設計」做平面設計方面的⋯⋯

不過這樣其實也不錯啦！因為當天我跟朋友到的時候，這間「三刻」等於整個被我們兩人包場，可以非常自在地談天、享用美食以及四處拍照。

雖然沒有什麼華麗的佈置，不過老屋改建而成的甜點店，刻意保持了有斑駁感的牆面，我是覺得還蠻有味道的。

如果你們是很喜歡文青系風格、慢活感的人，應該會完全被這裡的氛圍給吸引住。（這種環境其實超適合拍IG網美照的）

坐在靠窗的座位一面看著車水馬龍的繁華街景，一面品嚐著各式美味的手作甜點，也是蠻愜意的啦～

雖然一禮拜只有禮拜六這天開放內用，不過大家若是有包場需求的話可以另外跟業者洽談，這個空間也是可以提供空間租借、辦活動的唷～

來這裡內用因為不收一成服務費，所以餐具跟紙巾要自取，飲用水也要自己倒。（蠻合理的）

現場有一個牌子上寫說禮拜六開放內用的時間為13:00~18:00，不過詢問了一下店家，她們是跟我說如果客人待到超過18:00也不會立刻把客人趕走，不過最多不要超過19:00就是了⋯⋯

這一份是大家應該很好奇的現場Menu，如果甜點完全是手作的又搭配這樣的用餐環境，我覺得這個價錢訂得很OK，並不算貴得不合理的那一種。

旁邊的櫃子裡放得是他們自家烘焙的一些餅乾，看起來相當美味，吃過以後有鍾意的話都可以考慮整包買回家或帶進辦公室慢慢享用。

然後櫃台的玻璃櫥窗內還可以看到一些其他的甜點、飲料之類的，可以先看看賣相如何再決定要點什麼，有需要的話也可以請服務人員來介紹一下成份、口感之類的，她們態度都頗為親切。

【冰鎮蜜香紅茶 60元】

先從飲品的部份看起好了，這一瓶是我點的「冰鎮蜜香紅茶」，跟以往去過的一些甜點店、咖啡廳賣的相比，這裡一瓶賣60元不算貴（有些店賣80元以上），然後瓶身上標籤貼紙的設計很有質感，看起來還蠻美的。

喝起來沁涼又帶著淡淡的蜜香，完全沒有半點苦澀感，非常順口，然後因為是無糖的，所以搭配甜點一起還不錯。

【冰滴咖啡 220元／300ml】

另外這一瓶是「冰滴咖啡」，玻璃瓶身的標籤設計一樣非常好看，會讓人很想整瓶帶回去裝其他的飲料或當房間的擺飾耶～

低溫萃取的這冰滴咖啡製作時間比較久，不過經由冷藏發酵以後整個香氣非常迷人、細緻，酸味也是很舒服、很順口的那一種，不像某些淺焙的熱咖啡酸得那麼強烈。

【柑橘塔 120元】

很多賣西式手工甜點的店都會販售檸檬塔這個品項，不過像這個「柑橘塔」就比較少見了～而且聽說它是三刻這裡的超人氣甜點，廣受饕客們的好評。

有些店的檸檬塔會比較偏酸一點，或者為了壓住檸檬的酸味就弄得太甜，不過這邊的柑橘塔是柳橙汁完美跟奶油、香草醬等成份融合在一起（也有加入些許綠檸檬汁），再搭配幾塊糖漬橘皮，整體吃起來感受得到豐富的柑橘類果香味，但是酸與甜的比例恰到好處，搭配酥脆的塔皮真的好可口，難怪可以征服那麼多甜點控們的味蕾。

p.s.它上桌時是冷凍的狀態，建議大家可以先試個一、兩口，品嚐一下冰心的口感，過幾分鐘再試試解凍後變比較柔滑一點的質地，各有不同的美好

【檸檬磅蛋糕 100元】

第二道是視覺上非常吸引我的「檸檬磅蛋糕」，傾瀉而下的檸檬糖霜雖然已經是乾掉的狀態，但看起來就是讓人很想馬上大快朵頤一番！

磅蛋糕這種甜點如果沒有掌握很好的話，容易烤到口感太乾，不過這裡的保有不錯的溼潤度，而且還帶著些許的龍眼蜂蜜香甜，然後上面的檸檬糖霜是用黃檸檬加綠檸檬去製作的（當然還有加糖和海鹽等），風味非常清新，有明顯的自然檸檬味，而且以我的口味來說，我也是覺得酸甜比例很剛好，不會是酸到讓人瞇眼睛的滋味。

【榛果起司蛋糕 150元】

再來看到的這個是「榛果起司蛋糕」，我自己其實算是蠻愛吃起司蛋糕的人，但多數吃到的大多是單純的起司蛋糕或者是搭配藍莓之類的水果，跟榛果搭配的我好像是頭一次吃到。

這起司蛋糕吃起來的口感還蠻綿滑的，在口中細細品味時可以感受到奶油乳酪與優格的酸香味與榛果的堅果香氣融合在一起，然後底部的消化餅乾增加了酥脆的口感，讓整體吃起來更有層次分明的感覺。

【花生巧克力塔 120元】

再來這一盤是「花生巧克力塔」，大家應該都有吃過包了花生的那種巧克力棒或者結合花生與巧克力的其他甜點，所以知道這兩者配起來一定很搭。

挖了一口品嚐以後，濃郁的巧克力味強襲而來，超級香濃可口，而且業者選用的不是什麼阿哩不達的巧克力醬，而是用頂級的「法芙娜可可粉」跟「可可巴芮58%巧克力」去製作而成，不會太甜膩也不會太苦，然後在巧克力內餡跟塔皮之間還藏了一層花生醬，讓人吃起來非常有驚喜感～

另外這一盤是三刻推出的一些「常溫小點」，就是前面在櫃台附近有看到整包整包在販售的那一種。

【迷你瑪德蓮】

先從這個可愛的「迷你瑪德蓮」吃起，它雖然比一般正常版的個頭小一點，不過瑪德蓮該有的口感跟風味完全到位，咀嚼起來還可以感受到淡淡的蜂蜜香甜以及檸檬味，我個人很喜歡。

【燕麥巧克力餅乾】

另外這個是「燕麥巧克力餅乾」，也是選用兩種高檔的進口巧克力去製作，但不會像純的巧克力餅乾那麼甜，多了燕麥的成份感覺更有健康的概念。

【紅茶費南雪】

最後這個形狀像花一樣美的是「紅茶費南雪」，吃起來鬆軟又充滿伯爵紅茶的香氣，我覺得跟我前面點的冰鎮蜜香紅茶超搭～我覺得也是大家來這裡一定要點來嚐嚐的推薦品項！

以上就是這次簡單的分享，這一輪吃下來覺得整個用餐體驗很不錯，環境清幽、甜點也很有水準，以後還會想再帶其他朋友來這邊吃下午茶，所以建議愛吃甜點的朋友也可以找個禮拜六的下午來這裡用餐，如果吃了有喜歡的話，以後平日也可以直接訂購他們的甜點回家慢慢享用，這邊的甜點除了這種內用的一人份Size以外，都還有推出6吋的外帶專用尺寸，也很適合在慶生之類的場合買回去跟家人、朋友一起享用喔～♪

三刻 3'Quarter

地址：台北市大同區太原路8巷3號2樓

電話：(02)2558-6573

營業時間：13:00 ~ 18:00

公休日：禮拜一跟禮拜日

官方粉絲團：https://www.facebook.com/3quarter.dessert

備註：只有禮拜六有開放內用，禮拜二到五只開放門市外帶自取

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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