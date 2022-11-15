四四南村「光雕牆」免費拍！手榴彈與軍事標語等統統都有

光雕免費拍！位於四四南村的「LIGHT UP 南村有光」冬日最新「DATAPOEM 」光雕秀，採用3D數據編寫滿滿科技感十足的「軍事」相關作品，從軍事標語再到手榴彈模型老牆等都有，限定即日起每天晚上7點開始，快把握機會拍一波！

圖／LIGHT UP 南村有光

「DATAPOEM 」其實是由一群名為「遊樂製品」創意團隊，擅長應用最新科技與數據媒材等創意元素幻化成各式影像作品。這次也不例外，處理各式將地理數據資料，並加以視覺化，再結合3D空間建構不同科技感的作品，包含悚然的軍事標語、手榴彈、軍事兵器等，訴說四四南村過去兵工廠的歷史意義。

圖／LIGHT UP 南村有光

圖／LIGHT UP 南村有光

現在光雕作品即日起每週一至日的晚上7點、7點半、8點與8點半，各播放15分鐘，播放地點位於四四南村中央廣場（地圖搜尋：台北市信義區松勤街54號）。值得注意的是光雕最後2分鐘的靜止畫面，為特別設計讓民眾拍照的時段，歡迎把握合影時刻，快揪團不論下班或假日一起去享受科技光雕吧！

圖／LIGHT UP 南村有光

圖／LIGHT UP 南村有光

圖／LIGHT UP 南村有光

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