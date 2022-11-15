快訊

八旬清貧婦病逝家中 一雙兒女沒錢葬母伴屍3天

晚間連兩震！台東近海規模4.4地震 最大震度3級

四四南村「光雕牆」免費拍！手榴彈與軍事標語等統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

光雕免費拍！位於四四南村的「LIGHT UP 南村有光」冬日最新「DATAPOEM 」光雕秀，採用3D數據編寫滿滿科技感十足的「軍事」相關作品，從軍事標語再到手榴彈模型老牆等都有，限定即日起每天晚上7點開始，快把握機會拍一波！

圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

「DATAPOEM 」其實是由一群名為「遊樂製品」創意團隊，擅長應用最新科技與數據媒材等創意元素幻化成各式影像作品。這次也不例外，處理各式將地理數據資料，並加以視覺化，再結合3D空間建構不同科技感的作品，包含悚然的軍事標語、手榴彈、軍事兵器等，訴說四四南村過去兵工廠的歷史意義。

圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

現在光雕作品即日起每週一至日的晚上7點、7點半、8點與8點半，各播放15分鐘，播放地點位於四四南村中央廣場（地圖搜尋：台北市信義區松勤街54號）。值得注意的是光雕最後2分鐘的靜止畫面，為特別設計讓民眾拍照的時段，歡迎把握合影時刻，快揪團不論下班或假日一起去享受科技光雕吧！

圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

圖／LIGHT UP 南村有光
圖／LIGHT UP 南村有光

延伸閱讀：

豬排界勞斯萊斯！「邁泉豬排」身分證對中兩個1，11天優惠吃超人氣「神農黑豬排套餐」

快閃16天！相機準備好「台中國際花毯節」回歸新社 邀大家拍美照打卡吃美食、身體心靈雙重療癒

四四南村 光雕秀

相關新聞

四四南村「光雕牆」免費拍！手榴彈與軍事標語等統統都有

光雕免費拍！位於四四南村的「LIGHT UP 南村有光」冬日最新「DATAPOEM 」光雕秀，採用3D數據編寫滿滿科技感十足的「軍事」相關作品，從軍事標語再到手榴彈模型老牆等都有，限定即日起每天晚上7點開始，快把握機會拍一波！

歷史建築「草山行館」重新開幕　打造茶屋、親子書屋、小農基地形塑一座「草山微型聚落」

近年臺北市政府大力推行「老房子文化運動」，許多原本荒廢的老宅重新活化，賦予新生，也更增添地方的文青氣息，如青田街、陽明山美軍宿舍以及近期很夯的榕錦時光生活園區都屬於「老房子」的一員。11/7，歷史建築

貼近落羽松！ 台北秋季「森瑜珈」一日體驗 徜徉在浪漫芬多精氛圍中

小編介紹過很多戶外活動，但這次要來不一樣的體驗，可能很多人知道但從來沒有嘗試過的「戶外瑜珈」，跟著專業的瑜珈老師-尼可，將上課場地從室內移到戶外的「白石森活休閒農場」。

高CP值森林系景點！ 基隆超親民「暖東峽谷環狀步道」 享受森林浴同時欣賞峭壁峽谷雙瀑溪水

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 擁有兩百年歷史的暖東峽谷是連繫暖暖和平溪之間的重要通道，為昔日淡蘭古道的暖暖支線。這條被遺忘的國家級綠道淡蘭古道，重新整修後暖東峽谷環狀步道更親民完善了，不僅指標清

限10天！「Pocky奇幻樂園」快閃信義區 好拍又送Pocky

為慶祝1111「Pocky Day」，格力高將於11月11日至11月20日期間，在信義區Neo19廣場打造「Pocky ...

夜市排隊「紅花鹽水雞」將插旗這！傳說中的麻辣鹽水雞必搭「辣椒沾醬」

夜市美食再擴店！說到臨江街夜市排隊美食，必先想到「紅花鹽水雞」。「紅花鹽水雞」於去年7月從攤販轉開第一間店面後，近期傳出下個插旗點在「樂華夜市」，未來逛樂華夜市又將多一樣美味選擇。 「紅花鹽水雞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。