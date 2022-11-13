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貼近落羽松！ 台北秋季「森瑜珈」一日體驗 徜徉在浪漫芬多精氛圍中

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

小編介紹過很多戶外活動，但這次要來不一樣的體驗，可能很多人知道但從來沒有嘗試過的「戶外瑜珈」，跟著專業的瑜珈老師-尼可，將上課場地從室內移到戶外的「台北白石森活休閒農場」。

課程設計適合初學者，非常推薦給平時就愛跑戶外露營、爬山、衝浪、玩水的凹豆學員體驗參加。加上每年11月至2月是農場一年一次的落羽松季節，療癒的秋日瑜珈，揪朋友同事，用來增進感情都很適合。

在寬敞的綠森林教室，開啟瑜珈練習，也是我們很喜歡來的原因。在老師的帶領下，步調放慢，讓待在都市的我們，貼近更多一些大自然，調理身心，為心靈帶來力量。

課程中尼可老師將帶著大家安全的，循序漸進地進入瑜珈練習，在大自然的浪漫芬多精氛圍中，安心的起飛，玩樂瑜珈，然後安全的降落。

一個非常樸實自然的秋季花園在等著你。下午茶/無菜單鍋物料理/身心靈平衡

行程資訊

台北森瑜珈一日體驗 YOGA BALANCE

大自然瑜珈，落羽松之森，療癒放鬆之旅，請Google搜尋「橘子貓瑜珈-文山館」報名參加。

教室資訊

橘子貓瑜珈-文山館

網站：https://tttrips.com/themes/yoga

FB：https://www.facebook.com/tttripsyoga/

教室地址：台北市文山區羅斯福路6段107號(近捷運景美／萬隆站）

報名電話：02-29343589

延伸閱讀：全新戶外身心放鬆體驗，台北大自然瑜珈做起來！　

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落羽松 無菜單 露營 私房景點

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