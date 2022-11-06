一訪再訪！萬華地區最頂的刈包「刈包吉」，搭配四神湯好吃有料、有水準

萬華區有名的刈包可能要算是米其林有上榜的源芳刈包了，我吃過幾次，覺得包裝應該是傳統刈包界到頂的了，不過口味上沒有太讓我印象深刻的地方，反而是從萬華在地朋友的口中聽聞，他覺得整個萬華區最頂的刈包是刈包吉，順著他的推薦找到這家刈包吉四神湯後，乖乖不得了，確實好吃有料有水準。

攤位很簡單，就賣兩種東西，刈包與四神湯。

刈包一個60元，以台北市的物價來說還不算是貴到天花板。

我們選的這個是偏肥的。

我們選的這個是偏肥的。

比起心目中刈包界的頂級口味：三重無名刈包，我印象還是三重的強一點，可是萬華這家刈包吉好買太多了，不論是距離遠近和販售時間都親民許多，這種就是我隨時想到都會來買的，夠好吃了，也好買。三重無名刈包除了因為名氣大所以很常排隊外，營業時間只到下午三點就沒了，這也讓我這個上班族很難買到，假日去可能又是大排長龍，不好買呀。

四神湯看你喜歡什麼料都是一碗NT$60元。

我們點的這碗是綜合的，所以就是小腸/小肚/粉腸/豬肚都有。

純就四神湯的味道，與其他家的差異不大，都是很好喝的。但是強就強在這些豬內臟了，好好吃啊！份量又超級多的，吃得超過癮超滿足。

我覺得刈包吉就是一家把刈包和四神湯都做到頂的樸實攤販，默默地在萬華的街頭佇立著，提供著最美味的小吃，生意與人潮卻明顯被低估了呀！這種美味程度我是非常願意一訪再訪的！

最後附上我去年吃源芳刈包的照片，吃完後沒有特別想要分享所以沒寫文，不過我說的沒錯吧，源芳刈包的包裝是不是傳統刈包界的頂了？

2022.10.12 更新：經朋友告知，老闆是萬華地區的慈善家，做過好多善事，真是令人訝異與敬佩。

刈包吉四神湯

Google景點資訊：台北市萬華區梧州街70號

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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