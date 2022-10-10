快訊

同框柯志恩！韓國瑜高雄首場輔選現身 粉絲擠爆現場

鮭魚控懂吃！津之芳生魚片專賣店超澎湃「綜合宴客型」，鮮美厚切鮭魚搭配爆汁鮭魚卵，一次實現鮭魚自由

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@money9992授權、取自津之芳生魚片專賣店FB粉專
圖／IG@money9992授權、取自津之芳生魚片專賣店FB粉專

橘橙橙又滿滿一盒好有食慾！喜歡吃鮭魚的朋友看過來，這家新鮮生魚片CP值超高，單吃生魚片還不過癮，那就加購鮮甜多汁的鮭魚卵，一口爆汁，鮮甜海味在口中爆發，真的太懂吃了。

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

這家位於板橋的「津之芳生魚片專賣店」，主打各種新鮮生魚片，肥美鮭魚、鮮嫩鮪魚、清甜旗魚、天使紅蝦通通都有，沾上生魚片標配芥末醬油，提味大加分，喜愛海味也可加購飽滿鮭魚卵，一口下去太享受啦！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

想吃多種口味也有「綜合宴客型」，滿滿一盒，有魚有蝦，各個鮮嫩肥美，是許多IGer激推品項，也有網友一看直呼「豪大一片，份量好誘人」、「滿滿鮭魚和鮭魚卵，超讚」、「招架不住了」。

圖／取自津之芳生魚片專賣店FB粉專
圖／取自津之芳生魚片專賣店FB粉專

圖／取自津之芳生魚片專賣店FB粉專
圖／取自津之芳生魚片專賣店FB粉專

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

津之芳生魚片專賣店(重慶店)

地址：新北市板橋區重慶路290巷14號
營業時間：13:30-20:30

津之芳生魚片專賣店(致理店)

地址：新北市板橋區漢生西路119巷6號
營業時間：10:30-21:00

延伸閱讀：

爆量干貝足足56顆！ 超浮誇「貝受矚目」意麵+鮭魚卵 微爆漿海味啵啵口感，料多滿到看不見麵

一袋抵7杯！ 初韻超浮誇「豪飲袋」再版5公升裝 熱銷榜「好韻紅」激似「血尿」再爆話題

鮭魚 CP值 生魚片 大台北美食 板橋美食

相關新聞

鮭魚控懂吃！津之芳生魚片專賣店超澎湃「綜合宴客型」，鮮美厚切鮭魚搭配爆汁鮭魚卵，一次實現鮭魚自由

橘橙橙又滿滿一盒好有食慾！喜歡吃鮭魚的朋友看過來，這家新鮮生魚片CP值超高，單吃生魚片還不過癮，那就加購鮮甜多汁的鮭魚卵，一口爆汁，鮮甜海味在口中爆發，真的太懂吃了。 這家位於板橋的「津之芳

陽明山預約制「納美花園餐廳」，有點仙氣的花園系咖啡廳，白色系建築好好拍

udn走跳美食／水晶 陽明山的「Na'vi Garden Restaurant 納美花園餐廳」是近期試營運的預約制咖啡廳，查了一下以前就是餐廳，現在則是轉變為咖啡廳，提供輕食、飲料，有戶外草

國慶連假去哪好？新北「4大輕旅路線」推薦 嚐萬里蟹、喝八卦茶、找美人腿

猴硐 萬里坪林 三芝

陣容直逼亞洲版Coachella！環保音樂節「Spaceport太空港」10／8降落大佳河濱10號水門

2022年最新奇的音樂盛事之一莫過於今年10月登場的Spaceport太空港音樂節！太空港音樂節是全球首創淨零排碳的綠能環保音樂節，地點設於台北大佳河濱公園10號水門，試著用音樂帶給聽眾永續環保的概念。除了新潮的概念結合外，預告的卡司陣容也令不少歌迷粉絲非常期待。

史努比快閃店進駐中和！超巨大造型公仔 + 10款史努比新品全台獨賣

喜歡史努比的粉絲千萬不要錯過！都要拍！史努比專賣店「Peanuts花生漫畫」即日起快閃「Global Mall 新北中和」店，推出超大充氣公仔可打卡美拍外，更狂的是還有全台獨家販售的「10款限定史努比新品」，絕對值得光顧！

烤鴨酥脆、鵝肉美味！汐止2022新餐廳推薦「丞相鵝肉」 咬下瞬間油脂迸發甜香滿溢

udn走跳美食／棠小璇 [汐止吃什麼？] 住汐止第三個年頭了，不得不說汐止人的生活模式真的很像台北天母，就連我自己搬來汐止都變得很少外食！加上現在外帶非常的方便，所以外出用餐的機會就更少了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。