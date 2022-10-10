鮭魚控懂吃！津之芳生魚片專賣店超澎湃「綜合宴客型」，鮮美厚切鮭魚搭配爆汁鮭魚卵，一次實現鮭魚自由
橘橙橙又滿滿一盒好有食慾！喜歡吃鮭魚的朋友看過來，這家新鮮生魚片CP值超高，單吃生魚片還不過癮，那就加購鮮甜多汁的鮭魚卵，一口爆汁，鮮甜海味在口中爆發，真的太懂吃了。
這家位於板橋的「津之芳生魚片專賣店」，主打各種新鮮生魚片，肥美鮭魚、鮮嫩鮪魚、清甜旗魚、天使紅蝦通通都有，沾上生魚片標配芥末醬油，提味大加分，喜愛海味也可加購飽滿鮭魚卵，一口下去太享受啦！
想吃多種口味也有「綜合宴客型」，滿滿一盒，有魚有蝦，各個鮮嫩肥美，是許多IGer激推品項，也有網友一看直呼「豪大一片，份量好誘人」、「滿滿鮭魚和鮭魚卵，超讚」、「招架不住了」。
津之芳生魚片專賣店(重慶店)
地址：新北市板橋區重慶路290巷14號營業時間：13:30-20:30
津之芳生魚片專賣店(致理店)
地址：新北市板橋區漢生西路119巷6號營業時間：10:30-21:00
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