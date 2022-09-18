「最美公園咖啡廳」進駐台北！開幕全館85折，打卡再送法頌舒芙蕾

號稱全台最美的公園咖啡館「卡啡那CAFFAINA」正式插旗台北了！全新千萬裝潢搭配古典文藝的奢華氣息與陽光從大片落地窗灑進的溫暖，超級愜意。現在開幕期間全館85折外，期間打限量再送「經典法頌舒芙蕾」，忙碌的台北市們快找機會放鬆一下吧！

圖／卡啡那CAFFAINA

至2022年經營已經有十年的「卡啡那CAFFAINA」，店名取名於義大利文的咖啡因，主打高品質的咖啡與美食外，最令人享受的就是古典文藝裝潢與大氣派的視覺設計，再加上透明玻璃窗與大片落地窗完全超舒適，更加分的是因為不限時較沒有趕時程壓力，過去在高雄與台北等地的分店都獲得多數極高的評價，真的是最美公園咖啡館也不為過。

圖／卡啡那CAFFAINA

日前正式於9月17日於台北內湖開幕囉，也是該品牌在台灣的第八間分店，佔地有百坪大小，除了內用區外也享有戶外座席區，曬曬太陽享受微風徐徐吹來，配著咖啡度過週末早上，非常愜意。在餐點上的選擇高達百種，像是達克瓦茲、披薩與帕尼尼等，現在開幕首週至9月23日，每日限量前20組客人送「經典法頌舒芙蕾」一份，而琥珀觀音舒芙蕾則有滿滿的茶香味，推薦必吃！

圖／卡啡那CAFFAINA

除了開幕首週限量贈送舒芙蕾外，至9月23日全館祭出85折優惠喔，不僅如此，至開幕第二週（9月24日至9月30日）則還有全館9折優惠以及折扣後消費滿600元贈送台北限量爍星卡（9月24日至10月31日）。喜歡咖啡廳享受的賓客千萬不能錯過。

圖／卡啡那CAFFAINA

圖／卡啡那CAFFAINA

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