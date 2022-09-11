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限時限定治癒系咖啡！「cama café X Moomin家族」AIR浮雲奶蓋濃厚不膩 搭配咖啡與各種茶底香濃順口 快把超可愛聯名周邊帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eat_sunsun授權
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超療癒聯名登場！這次是「cama café」和「Moomin家族」的超萌聯手出擊，還有超可愛的Moomin透明飲品杯！不過只有在cama的限定門市才有，活動從即日起至10/25止，想去探店打卡的朋友，文章最後有門市地址與營業時間，記得筆記下來。

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此次「cama café」新推四款「AIR浮雲奶蓋」系列新品，包含浮雲奶蓋海鹽黑咖啡、浮雲奶蓋錫蘭紅、浮雲奶蓋烏龍茶，以及浮雲奶蓋荔桃冰茶，可依自己的口味選擇。如果是有選擇困難的朋友，可以試試季節新品「浮雲奶蓋荔桃冰茶」，味道酸甜醇美，上面再鋪滿cama café的特調微鹹奶蓋，瞬間變身甜點型飲品，還有清爽果香，喝起來超順口還不會膩。

圖／IG@eat_sunsun授權
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除了以上四款浮雲奶蓋系列新品外，「cama café」還加碼推出一系列加價購的「Moomin家族」聯名商品，像是只要消費任一聯名商品加價59元，就能把「Moomin家族聯名陶瓷杯墊」帶回家，喜歡Moomin家族的朋友千萬不要錯過囉！

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圖／取自cama café IG
圖／取自cama café IG

cama caféｘ嚕嚕米-台大新生南店

地址：台北市大安區新生南路三段76巷1號
營業時間：週一至週五07:30-20:00；例假日08:00-20:00

cama caféｘ嚕嚕米-中和全球店

地址：新北市中和區中正路866之5號1樓
營業時間：週一至週五07:30-19:00；例假日08:00-17:00

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