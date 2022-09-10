2022星巴克「12星座馬克杯」來啦！簡約白混搭華麗風 9／14起全台開賣

杯迷們注意！星巴克再度推出12星座馬克杯，這次走的是簡約白、華麗風，將在9/14(三)於全台門市及線上門市同步開賣，粉絲們記得設好鬧鐘搶購！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

有別於以往星座系列的設計，這次以簡雅的霧白釉色搭配仔細手繪的真金把手，再以黃色、太陽象徵火象星座，珊瑚霧粉與水晶代表土象星座，綠松藍和雲朵代表風象星座，藏藍色及水滴代表水象星座，而且每個杯子都會附上專屬外盒，蓋子上方則以燙金方式印上各星座符號，無論是買來寵愛自己當收藏品，或是送給重要的親友，都是很棒的禮物！

圖／星巴克官網

第一波開賣的是開創星座-天秤以及固定星座-天蠍的馬克杯，每次結帳可購買指定商品各一個，要買第二組需要重新排隊，9/15(四)後不設限，想收藏或是送禮的粉絲要注意囉。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

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