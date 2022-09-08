3家中秋烤肉「去油解膩手搖飲」！ 茶之魔手「青梅波波」+Mr.Wish、不要對我尖叫「冬瓜檸檬」加碼買1送1連假喝到爽

中秋節來到，想要無罪惡大口吃烤肉，特別需要來杯去油解膩手搖飲搭配！ 3家貼心手搖都幫大家想好了，不要對我尖叫推「香柚檸檬&冬瓜檸檬氣泡飲」、Mr.Wish實踐火鍋本體「冬瓜檸檬冰沙」、茶之摩手推「青梅波波&檸檬多酚」，讓飲料控們在中秋連假暢飲解渴又去油解膩，大吃大喝也無罪惡感。

不要對我尖叫

人氣手搖飲品牌「不要對我尖叫」因中秋團圓美食饗宴，推出2款「香柚檸檬氣泡飲」、「冬瓜檸檬氣泡飲」讓大家暢飲解渴又解油膩，於9/8至9/12還有買一送一優惠！

「香柚檸檬氣泡飲」以新鮮葡萄柚汁和檸檬汁搭配，再加入檸檬片點綴，最後再倒入氣泡水，口味清爽迷人，「冬瓜檸檬氣泡飲」新鮮淆煮成清熱解渴的冬瓜露，配上新鮮檸檬汁製成氣泡飲，喝一口立馬消暑解熱，成為烤肉聚會的百搭飲品。

圖／不要對我尖叫提供

Mr.Wish

鮮果茶玩家「Mr.Wish」為實現網友願望尋找像石二鍋的必點本體好喝冰沙，特推出「冬瓜檸檬冰沙」 於9/7至9/20於UberEats點選Mr.Wish「冬瓜檸檬冰沙」即享買一送一優惠！

於中秋節前夕，Mr.Wish推出冬瓜系列，主打「冬瓜檸檬冰沙」以冰沙呈現濃郁蜜熬冬瓜與酸甜檸檬完美的搭配，同期還推出「冬瓜玉露」、冬瓜烏龍」都是嚴選優質冬瓜蜜熬而成，回甘而不甜膩是中秋烤肉的解膩聖品！

圖／Mr. Wish提供

圖／Mr. Wish提供

茶之魔手

看準中秋來臨，家家戶戶準備賞月烤肉，茶之魔手推出2款新品「青梅波波、檸檬多酚」成為烤肉最佳選擇，不但可以去油解膩，又能同步補足膳食纖維。

「青梅波波」是運用古法釀製青梅汁，加上咀嚼感十足的「膳實珍珠」，輕鬆補足每日不足的纖維量，而「檸檬多酚」則是萃取天然無添加的原汁檸檬酵素，吃太鹹時能幫忙把過多的鈉排出，喝下去微酸甜香、爽口不膩。

圖／茶之魔手提供

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