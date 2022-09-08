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10公尺高「月兔抱月」！ 宜蘭中秋裝置藝術「月亮什麼冬冬」 好拍景點推薦+打卡還送好吃冬山柚

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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今年的月亮很不一樣！ 宜蘭冬山鄉超應景中秋節裝置藝術「月亮什麼冬冬？」2022大改版，9/7至10/31除了能看見10公尺高「玉兔抱月球」可愛模樣，一旁還增設了火箭跟幽浮飛碟統統都在冬山火車站，每日下午5點亮燈至晚間11點亮燈，讓民眾好好美拍一波！

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冬山鄉公所自2020年起開辦「月亮什麼冬冬」中秋活動，今年升級3大裝置藝術包含10公尺高的玉兔抱月、6公尺高的火箭、6公尺寬的幽浮飛碟，更準備了1,000斤應景水果冬山柚送給民眾作中秋節最佳好禮，活動期間只要和裝置藝術拍照打卡，即可至服務台領取一顆好吃冬山柚，送完為止。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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近期想來一趟宜蘭冬山小旅行的朋友，別錯過9/17上午11:00至18:00「冬山街上搖一搖 x 冬山美樂地幸福市集」，白天先逛逛冬山老街40攤大市集，晚上再看月亮什麼冬冬！

部落客宜蘭ㄚ欣特別分享推薦好拍行程，冬山火車站附近「台版羊角村」，現場擺著30個直徑1.2公尺的稻草捲，或可搭乘航行時間約30分鐘冬山河舊河道電動小船，欣賞冬山河河道與生態綠舟，還有更多踩點推薦，如：冬山老街3D彩繪牆、冬山風箏館、珍珠休閒農業區、冬山伯朗大道等，必能感受不一樣的冬山魅力！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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《月亮什麼冬冬？》

點燈時間：9/7-10/31 每日17:00-23:00
柚子兌換時間：平日17:00-22:00、假日8:00-22:00
地點：宜蘭縣冬山鄉中正路1號(冬山車站前廣場)
停車：冬山車站有收費停車場，生態綠舟17:00以後停車免費
租車：車站對面有「翔鈺租車」、車站鐵道下方有「輕旅9號租車」

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