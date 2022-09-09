連假返工不Blue！ 中秋「超商+連鎖咖啡優惠」 OK買2送2、萊爾富大美下殺22元、怡客全品項買1送1

中秋連假長達3天，四大超商及連鎖咖啡店紛紛祭出中秋限定咖啡優惠好康，不只如此，為上班族應援、提振開工精神，連假結束後開工日同樣有優惠，7-ELEVEN享組合價666元、OK超商開工大杯莊園級美式及拿鐵買2送2、萊爾富爽喝大杯美式只要22元，另外，怡客連鎖咖啡則祭出「全飲品買一送一」。

7-ELEVEN

9/7起至9/11連續5天，7-ELEVEN祭出大熱美、大熱拿第2杯半價；9/7到9/13指定品項享超殺組合價666元，可選特大杯美式不限冰熱20杯、大杯拿鐵不限冰熱18杯、精品拿鐵不限冰熱12杯、經典純奶茶OR四季春純奶青20杯、脆酷摩卡咖啡14杯、黑糖珍珠撞奶16杯。

圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店

即起至9/20止使用全家全盈+PAY消費「再睡5分鐘」聯名現調飲品享有單杯79折優惠，再睡5分鐘再度與Let's Café和私品茶結合，推出大冰棉被拿鐵75元、大冰棉被美式65元、特大冰棉被拿鐵90元、特大冰棉被美式80元，以及特大冰棉被蜜香玫瑰紅茶75元、特大冰棉被仙女紅茶75元。

全家便利商店與「再睡5分鐘」跨界聯名，「私品茶」系列推出「蜜香玫瑰紅茶」、「蜜香玫瑰茶歐蕾」，並搭配2種限定杯款。圖／全家便利商店提供

萊爾富

即日起至9/20止，萊爾富會員可享濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再加碼贈3杯，換算下來爽喝大杯美式只要22元、大杯拿鐵29元。另外，9/20之前Hi Café茶飲全品項也有「第二杯7折」優惠。

萊爾富。圖／萊爾富提供

OKmart

即起至9/12星期一開工日，OKmart全台門市OKCAFE推出大杯莊園級美式/拿鐵(限同品項)買2送2；OKCAFE風味飲與茶系列OLAND聯名品項-西西里咖啡/西西里氣泡咖啡/鳳梨冰茶/鳳梨蘋果果粒茶，亦享任選第2杯半價。

圖／OKmart提供

85℃

9/11限定早上10點至晚上10點，85℃大杯拿鐵咖啡第2杯特價只要25元（原價95元），每人限購三組，共6杯不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告。特別提醒85度CAPP線上訂餐外帶、外送無配合該優惠。

85℃從今起到3月14日，全系列中大杯咖啡第二杯半價。圖／85℃提供

怡客咖啡

9/12星期一開工日ikari怡客全台門市特別祭出「全飲品買1送1」優惠！

圖／ikari怡客提供

cama café

cama café與「姆明谷」的好朋友 - Moomin姆明家族，推出「AIR 浮雲奶蓋」系列4款飲品，9/7至10/25期間限定，任選第2杯享8折優惠。

圖／cama café提供

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