連假返工不Blue！ 中秋「超商+連鎖咖啡優惠」 OK買2送2、萊爾富大美下殺22元、怡客全品項買1送1
中秋連假長達3天，四大超商及連鎖咖啡店紛紛祭出中秋限定咖啡優惠好康，不只如此，為上班族應援、提振開工精神，連假結束後開工日同樣有優惠，7-ELEVEN享組合價666元、OK超商開工大杯莊園級美式及拿鐵買2送2、萊爾富爽喝大杯美式只要22元，另外，怡客連鎖咖啡則祭出「全飲品買一送一」。
7-ELEVEN
9/7起至9/11連續5天，7-ELEVEN祭出大熱美、大熱拿第2杯半價；9/7到9/13指定品項享超殺組合價666元，可選特大杯美式不限冰熱20杯、大杯拿鐵不限冰熱18杯、精品拿鐵不限冰熱12杯、經典純奶茶OR四季春純奶青20杯、脆酷摩卡咖啡14杯、黑糖珍珠撞奶16杯。
全家便利商店
即起至9/20止使用全家全盈+PAY消費「再睡5分鐘」聯名現調飲品享有單杯79折優惠，再睡5分鐘再度與Let's Café和私品茶結合，推出大冰棉被拿鐵75元、大冰棉被美式65元、特大冰棉被拿鐵90元、特大冰棉被美式80元，以及特大冰棉被蜜香玫瑰紅茶75元、特大冰棉被仙女紅茶75元。
萊爾富
即日起至9/20止，萊爾富會員可享濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再加碼贈3杯，換算下來爽喝大杯美式只要22元、大杯拿鐵29元。另外，9/20之前Hi Café茶飲全品項也有「第二杯7折」優惠。
OKmart
即起至9/12星期一開工日，OKmart全台門市OKCAFE推出大杯莊園級美式/拿鐵(限同品項)買2送2；OKCAFE風味飲與茶系列OLAND聯名品項-西西里咖啡/西西里氣泡咖啡/鳳梨冰茶/鳳梨蘋果果粒茶，亦享任選第2杯半價。
85℃
9/11限定早上10點至晚上10點，85℃大杯拿鐵咖啡第2杯特價只要25元（原價95元），每人限購三組，共6杯不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告。特別提醒85度CAPP線上訂餐外帶、外送無配合該優惠。
怡客咖啡
9/12星期一開工日ikari怡客全台門市特別祭出「全飲品買1送1」優惠！
cama café
cama café與「姆明谷」的好朋友 - Moomin姆明家族，推出「AIR 浮雲奶蓋」系列4款飲品，9/7至10/25期間限定，任選第2杯享8折優惠。
延伸閱讀：
．3家中秋烤肉「去油解膩手搖飲」！ 茶之魔手「青梅波波」+Mr.Wish、不要對我尖叫「冬瓜檸檬」加碼買1送1連假喝到爽
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言