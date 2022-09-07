懶人福音！中秋優惠超全合集 看這一篇就夠了 16家手搖、10家餐飲、3大樂園優惠收好收滿 省錢攻略大公開

中秋佳節將至，各家優惠如雨後春筍般襲來，在此UDN小編幫大家整理了全台手搖、餐廳、飯店、樂園的超值優惠懶人包。之前沒有Follow到沒關係，看這篇就夠啦！滷味、燒肉、火鍋、吃到飽應有盡有，手搖優惠更是多到眼花，快帶走自己研究吧！

⬤ 手搖／咖啡

拾覺

拾覺推出中秋限定「原萃茶買二送一」的超純優惠，活動即日起至9/11止，凡於活動期間購買大麥紅茶、春摘蜜香紅、原萃高山青、山茶花綠茶，以及金萱27等五項指定茶飲，即享買二送一，快揪朋友開喝啦！

圖／拾覺提供

甲文青

甲文青舉辦「雷蒙先生找月亮」活動，於9/9至9/11到全台甲文青門市出示有「0」的身分證，即可獲得優惠，身分證字號有一個0，指定品項購買第四杯0元、兩個0指定品項購買第三杯0元、三個0指定品項購買第二杯0元，等於就是買一送一！指定飲品包含完熟梅青、Q梅波波、半熟檸檬青，清爽又解膩！

圖／甲文青提供

喫茶小舖

喫茶小舖全門市自即日起至9/18止，推出暢銷爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」，同品項「第2杯半價」優惠，而且到店購買與電話外送都適用，解膩就靠這一味。

圖／喫茶小舖提供

迷客夏

迷客夏最新推出3款季節限定葡萄飲品「葡萄慕昔、KUMO啵萄、萄7晶凍」。即日起至9/13，連續2週祭出LINE互動遊戲密室「萄」脫，天天不限次數動腦闖關解謎，有機會獲得葡萄新品嚐鮮券，快來玩遊戲拿優惠吧！

圖／迷客夏提供

康青龍

康青龍於9月8日至9月11日推出指定飲品「買1送1」優惠，最狂可買4送4。只要下載康青龍並至「好康優惠」領券，每日每人都可以領一張。另外即日起至9月20日，只要購買指定系列飲品，還有滿百現享95折優惠。

圖／康青龍臉書粉專

麻古茶坊

麻古茶坊於9月8日至9月11日在全台門市推出「購買指定飲品送金好運涼扇」。只要於活動期間，買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，就能馬上獲得「金好運涼扇」1支，還能掃碼再兌換免費「高山金萱」1杯喔！

圖／麻古茶坊提供

翰林茶館

翰林茶館推出整整9月一整個月全台門市「特大杯檸奶香綠茶第2杯半價」優惠，旗下手搖新品牌「鱷魚騎士」也推出「綠豆沙牛奶第2杯享半價優惠」，但同樣需要至相關App領取優惠才能喝得到喔！

圖／翰林茶館臉書粉專

春陽茶事

春陽茶事針對中秋節假期（9/9至9/11）推出「2大飲品同品項第2杯半價」優惠活動，只要活動期間限定指定大杯的「柚香烏龍」或「檸檬蜜烏龍」，都能享有第二杯半價優惠！

圖／春陽茶事臉書粉專

蔦日子

台灣第一愉悅系手搖品牌「蔦日子」即日起至9/11推出新品限時特價，椰椰來襲系列「青檸白月光」和「青椰傻白甜」任兩杯組合一律88折優惠，把握優惠嘗鮮去。

圖／蔦日子提供

清心福全

清心福全於中秋推出即日起至9/12止，來店購買大杯「蘋果醋」、「藍莓醋」，即可折價5元的折扣優惠，團圓你的中秋佳節。

圖／清心福全提供

85℃

85℃將於9月11日從早上十點到晚上十點，全台門市大杯拿鐵咖啡第二杯特價25元，兩杯原價190元，活動期間購買只要120元，現場每人限購三組（一組2杯），不限冰熱、寄杯辦法依各門市公告為主。趁著優惠時段把拿鐵咖啡買起來。

圖／85℃提供

FLASH COFFEE

FLASH COFFEE即日起至9/14推出6款超人氣咖啡飲品買一送一，品項有沙灘拿鐵、黑金拿鐵、橙香氣泡咖啡、西西里氣泡咖啡、FLASH 黑咖啡（特大杯 XL）、燕麥奶拿鐵，不限冰熱即享買一送一，天天輪番喝不膩。

圖／FLASH COFFEE提供

不要對我尖叫

人氣手搖飲品牌「不要對我尖叫」因中秋團圓美食饗宴，推出2款「香柚檸檬氣泡飲」、「冬瓜檸檬氣泡飲」讓大家暢飲解渴又解油膩，於9/8至9/12還有買一送一優惠！

圖／不要對我尖叫提供

Mr.Wish

鮮果茶玩家「Mr.Wish」為實現網友願望尋找像石二鍋的必點本體好喝冰沙，特推出「冬瓜檸檬冰沙」 於9/7至9/20於UberEats點選Mr.Wish「冬瓜檸檬冰沙」即享買一送一優惠！

圖／Mr. Wish提供

CoCo

中秋烤肉飲品大對決，CoCo自9/9至9/11連續三天，用基本牌「紅、綠、青茶」大杯飲品，任選4杯只要解膩止渴價100元，邀民眾爽快暢飲！

圖／CoCo都可提供

茶湯會

茶湯會推出「秋月圓 茶香溢」活動，9/8至9/11止，連續４天推出「全品項飲品買四送一」優惠，邀請大家中秋團圓聚會，開心喝好茶。

圖／茶湯會提供

⬤ 飯店／餐廳

肯德基

肯德基歡慶中秋節，即日起到9/19，蛋撻隨饗券/ 熟客卡活動，1張兌換3盒，一次買3張再送1盒 (等於買9盒送1盒)，另於9/12前一日前網路訂餐預購外送，滿額$800即送蛋撻禮盒兌換券一張，滿$1600加碼再送原味蛋撻禮盒一盒。

新品「柚香柚甜咔啦脆雞」也將於9月8日至10月24日全台限定開賣，不論是一人獨享、雙人甜蜜用餐或是多人歡慶聚會都是最佳選擇。

圖／肯德基提供

漢堡王

漢堡王本次推出「霸王省優惠券」，適用時間至10月31日，提供「買1送1」、「超值選」、「個人超省餐」等7大分類。包含全新上市的「香濃起司脆雞堡」買1送1，2個109元，中杯百事可樂、中份薯條、辣薯球與兩款牛肉堡也可享買1送1。針對中秋團聚，還有多款多人套餐，首推「20塊雞塊＋洋蔥圈（大）、薯條（中）與3杯可樂（小）」的組合，優惠價279元。另於9月底前透過官網預定，滿額並輸入指定優惠碼，加送辣薯球、洋蔥圈、免運費等不同優惠。

圖／漢堡王提供

華航諾富特飯店

華航諾富特飯店的「品坊西餐廳」9月份推出德國美食節，除了豐富的德國傳統美食，還特別推出「骰子18樂」活動，幸運擲出「一色」或是12點即可整單免費。中秋佳節期間(9/10-9/11)菜色升級不加價，加碼推出各式串燒及台灣啤酒及黑麥汁暢飲，陪你熱鬧過中秋。

圖／華航諾富特飯店提供

台北花園大酒店

台北花園大酒店旗下異國料理自助餐品牌「饗聚廚房」即日起至10月31日推出「好CHILL狂饗曲」餐飲優惠活動。現在提早預訂「四人同行」優惠，最高可享有現省467近500元的折扣，活動期間平日午晚餐或假日下午茶，每人580元（10%服務費另計）；若是假日午晚餐則為每人780元（10%服務費另計）。

圖／台北花園大酒店提供

21世紀

今年中秋來點不一樣的口味，21世紀推出即日起至9/11「青花椒麻烤半雞」第2件半價優惠，只要375元（原價500元）就享有一整隻青花椒麻風味烤雞，半隻烤雞與好友一起分享，高CP值美味共同嚐鮮！

圖／21世紀提供

撈王

撈王於即日起至9/11活動期間力推3種中秋內用優惠，不分午晚餐時段，4人團圓套餐$4180（原價$4878）、6人團圓套餐$5980（原價$7048）、海陸組合拼盤$2980（原價$3360），將近85折的折扣優惠，6人同行可省千元！

圖／撈王提供

這一鍋餐飲集團

身分證字號中有1的民眾於9/25前到「這一鍋皇室秘藏鍋物」用餐，就送神仙牛肉、澳洲和牛板腱，1碼1送梅花豬肉，2碼1送西班牙伊比利豬舌，3碼1送神仙牛肉，4碼1送價值888月的澳洲和牛板腱。中秋節當天，全台門殿（吃到飽殿除外）推出剝柚子比賽，每殿限量10人參加(每桌限1人)，參加就送贈美國培根牛肉一份，第一名再送人氣招牌神仙牛肉。

到「這一小鍋」消費，身分證號有1個9，單點品項即打9折，最高累積9個9，套餐免費吃，同桌身分證數字累加還可一起打折。

身分證號有1的民眾，秋節期間到這一鍋皇室秘藏鍋物用餐即享優惠，最高可送和牛板腱。記者王昭月／翻攝

胡同燒肉

胡同燒肉與「我不是胖虎」聯名推出燒肉套餐與周邊商品，即日起至10月31日於全台門市用餐，「一人獨享・萌虎陪食」可爽吃和牛牛舌、牛五花、薄切牛小排與松阪豬等豪華肉盤，還可以把超可愛0.5公尺巨型胖虎大抱枕直接帶回家；另外「兩人共享・胡鬧食肉」則可以吃到達拉斯牛肉、牛牛舌、牛五花與松阪豬還有去骨土雞腿肉等奢華肉盤，還可以免費獲贈「我不是胖虎保冷袋＋餐具組」１組。

圖／胡同燒肉提供

麻十七

麻十七川滷專売所推出即日起至9/11活動期間，只要姓名中有「包、余、中、秋」（同音也可），至門市購買滷味就可享有「鮑魚買一送一」的超殺優惠。千萬不要錯過。

圖／麻十七提供

BEPPIN PASTA

BEPPIN PASTA為了慶祝新品牌誕生，到9月底前推出699元吃到飽活動，菜單裡共有8種義大利麵、4種披薩、3款甜點等等，限時90分鐘內吃到飽，活動只有一個月先搶先吃。

圖／BEPPIN PASTA臉書

⬤ 樂園系列

麗寶水陸雙園

即日起至9/30期間，凡持本人軍人或教師證入園，即可享樂園門票250元、天空之夢摩天輪150元優惠，最多可帶4位親友享優惠價，趕快趁休假帶著家人來放鬆一下。另於9/9至9/11中秋連假期間，推出「第二人20元」須搭配一人現場購買全票，就能享第2人只要20元的優惠，水陸樂園皆適用，讓大朋友小朋友都能用最划算的價錢，玩翻樂園。

圖／麗寶樂園渡假區提供

六福村主題遊樂園

六福村本次推出「月圓我好圓」活動，分為陸上樂園優惠與水樂園優惠，只要9月9日至9月11日活動期間至樂園現場購票時，向售票人員主動說出通關密語「嗚嗚嗚我好圓」或是出示身上衣物或首飾有任何圓形圖案，即可以每人555元限定優惠入場（原價每人999元）；針對水樂園則是推出「水樂園雙人只要555元」優惠，相當一人只要278元就可以爽玩水樂園所有設施，將近47折起。

此外，六福村因應中秋節也推出「中秋預售票贈六福臻選五星月餅」優惠，只要於9/8前購票此專案，並於9/9至9/11中秋期間，就能以555元優惠獲得六福村成人票一張與六福臻選五星月餅一個。

圖／六福村主題遊樂園提供

遠雄海洋公園

遠雄海洋公園推出9月指定日期「軍教月優惠」活動，只要指定在九月的三、四、九、十、十一、十七、十八、二十四與二十五日這幾個天數至現場購票，並持有效軍人證、教師證可直接享有門票優惠390元，同行親朋好友最多四人也能享有優惠價590元喔！

圖／遠雄海洋公園提供

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