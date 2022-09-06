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又韓又好吃的月餅！台北限時限量「吉那月餅」 吉那棒配芋泥鹹蛋黃 鹹甜酥脆一次Get 還有「鳳梨酥阿啾」現場吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自IG@churrostw
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不吃不知道，一吃嚇一跳！還記得第一次吃吉那棒是在韓國弘大街頭，長長一根看來普普通通，沒想到咬了一口就愛上了。在韓國成為超人氣街頭美食也被稱作「西班牙油條」的吉那棒是一種早餐、午茶都適合的甜品，沒想到現在還變成中秋月餅了？

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這間位在台北國父紀念館附近的吉那專賣店「Churros 吉那圈咖啡」，在中秋節推出限定手工「吉那月餅」，把吉那麵團定型下鍋油炸，中間夾入包有鹹蛋黃的圓滾滾芋泥球，一口就吃得到鹹甜酥脆，當然還有吉那棒的靈魂伴侶「肉桂糖粉」，裹滿吉那外皮，真的愛了愛了！即日起至9/11限時、限量販售，錯過就要等明年囉！

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想要現場開吃的朋友也可以試試超新「鳳梨酥阿啾」，在鳳梨酥味霜淇淋上放上一個吉那小圈，還有一整個鳳梨酥，蜜漬鳳梨丁豐富了霜淇淋的口感，吃法隨你搭，一口霜淇淋再一口吉那，甜點帶來的快樂就是這個吧！

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Churros 吉那圈咖啡

地址：台北市大安區光復南路260巷24號
營業時間：09:00-22:00

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