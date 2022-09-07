「兩津勘吉」空降基隆！七堵舊車站化身東京都「龜有公園前派出所」 辦公室場景拍不停 集章還能兌換限量明信片 不說了我先衝啦

因為颱風延期的《基隆到着－烏龍派出所首次台灣出差》重啟啦！就在9/9這個星期五！表演活動、七堵農特市集逛好逛滿，展期即日起至9月15日，現場復刻重現了東京都葛飾區的「公園前派出所」辦公室場景與園區內多處人形看板，還設置了「烏龍派出所」扭蛋機、拍貼機、鑄幣機等，一次Get限量周邊及超可愛拍貼，讓你盡情發限時、曬朋友圈。

圖／取自基隆市文化局官方臉書專頁

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「烏龍派出所」首次出差台灣來到七堵舊車站，不僅有經典角色在園區車站前廣場迎接，車站月台直接變身「烏龍派出所」辦公室門口，彷彿置身「龜有公園前派出所」，成為粉絲來此必打卡聖地。車站大廳還有「烏龍派出所」辦公桌實景，可以親睹阿兩與同事辦公的搞笑場景，天啊！看到這邊，就算不是粉絲也想衝啦！

圖／取自基隆市文化局官方臉書專頁

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9/9 動態活動 - 四大亮點

1、潮嚮ｘ瑪陵市集（10:00-18:00）集結10攤基隆七堵各式特色農產，一次蒐集七堵在地特色

2、一隻凱迪 x Wac瓦克阿中（11:00-12:00、15:00-16:00）街頭藝人傳唱演出，增添現場音樂氛圍

3、FOCA福爾摩沙馬戲團 Formosa Circus Art（17:00）配合2022藝術進區，讓改編自希臘神話故事的《潘朵拉的盒子》，結合特技、雜耍、小丑等項目，呈現幽默詼諧的表演，期待帶來耳目一新的感受

4、限量集章活動索取地圖並集滿地圖背面5個紀念章，可以兌換本次活動限量明信片1套。每日限量，換完為止喔！

▲ 七堵鐵道紀念公園▲ 永平圖書館▲ 七堵慶濟宮▲ 基隆市西岸旅遊服務中心▲ 基隆市東岸旅遊服務中心

活動詳情可至基隆市文化局官方臉書專頁查詢

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