最夯打卡點！新竹尖石景觀咖啡廳「日見森嵐」 深山中的透明玻璃觀景台好拍又舒適
udn走跳美食／jason
目前很夯的新竹尖石咖啡廳，有著透明半圓形的伸展台，透明清晰可見腳下景色，視野遼闊，享受山林之美，餐點多樣化，有義大利麵、簡餐、火鍋、甜點等等，但價格上會有點偏高喔。
日見森嵐
這次來新竹旅遊，特地安排了上山來到尖石鄉，其實尖石鄉開了非常多的景觀餐廳，這間算是近期比較有話題有熱度的餐廳，今天就親自來瞧瞧拍拍照囉！
日見森嵐環境介紹
日見森嵐原來是與石上湯屋相互連結的，很多來此泡湯，就會順便來這喝咖啡吃餐點。
用餐環境有分室內和室外，室內空間是滿空曠、舒服的，每桌和每桌間並不會太壓迫，也有沙發的位置。
戶外在搭起白色遮陽布下方，如果天氣秋高氣爽一定很舒服，也很符合現在網美拍照的需求。
最吸睛的透明觀景台
大家來到這裡，應該都是為了這個而來，向外延伸的透明觀景台，真的可以拍出大景來，多虧這個向外延伸，可以與山環抱，因為腳底都是透明的強化玻璃，所以有懼高的，再斟酌前往喔。
就算是大山當背景也一樣很壯麗，後方的大片透明落地窗的餐廳，拍起來也超美的。
日見森嵐菜單
菜單內有提供義大利麵、簡餐、火鍋和甜點，選擇上是滿多樣化，不過價格上偏貴一點。
茄汁海鮮義大利麵：330元
海鮮茄汁義大利麵，雖然菜單有標記辣椒，所以點餐的時候有問過店員辣度，店員輕描淡寫小辣，於是不疑有它，結果對我來講根本爆辣，哈哈哈哈哈！誰會預設海鮮茄汁義大利麵是辣口味啊!與其說是海鮮，其實就是兩隻蝦子而已。
家傳手打金豬排飯：370元
太后點的簡餐，有小菜、湯品、主食和白飯，看起來豐盛度還OK，但吃起來並沒有讓人覺得有這個價值，排骨口感和一般便當店沒啥兩樣，其它都一般般。
冰美式：180元 水果茶：260元
對～這杯冰美式咖啡要價180元，水果茶竟然要超過200元喔，CP值真的不OK，大概把價錢加在美景上了。
餐後感
總結，新竹尖石鄉的咖啡廳景觀真的非常棒！視野遼闊，身處在群山內，空氣清新，在這後疫情時代只能往山裡跑，暫時忘卻都市擁擠人潮的景象，只可惜餐點上價格偏高，餐點的口味和價格搭不上，如果兩者稍微能平衡一下，那就真的可以永續下去了，畢竟這裡的景有它的優勢，分享給大家囉。
日見森嵐
營業時間：11:00~19:30
地址：新竹縣尖石鄉45號
電話：03 584 2603
文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言