最新第一手探店！新北「紅磚園邸」老屋裡的西式料理 還有可愛水豚、狐獴、白袋鼠 療癒感爆棚 玩到不想回家

最新探店！喜歡小動物的朋友看過來，這家9/9才開始試營運的超新餐廳裡有療癒水豚、活潑狐獴，還有可愛白袋鼠！和小動物們玩累了，還有餐點、飲料可以點，店外也很好拍，真的太殺時間、殺底片啦！

圖／取自紅磚園邸IG

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圖／IG@hahaohaha授權

這家位於新北樹林的「紅磚園邸」是紅磚老宅裡的西式料理，提供義大利麵跟燉飯，不太餓也有沙拉、兒童餐，店家的餐點也不遜色，IGer@hahaohaha分享「北海道生食干貝奶油海膽麵」跟「香料烤魷魚黑嚕嚕麵」都好吃。

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圖／取自紅磚園邸FB專頁

吃飽就可以到戶外與小動物們曬太陽，店長是兩隻水豚，分別叫馬鈴薯、小蕃薯，店家有提供菜葉，可以餵食互動、撓癢癢；還有白袋鼠西米露，不過還沒看到他的真面目，有來玩的朋友記得多拍幾張西米露的可愛照片喔！

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圖／取自紅磚園邸IG

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另外兩隻超親人狐朦在室內，他們是志明與春嬌，來看他們時記得聲音不要太大，不然會嚇到他們喔！可以排隊登記餵食，互動時間是五分鐘，但不限次數，可重新排隊，真的太萌太療癒了，快來這裡和小動物們當麻吉吧！

圖／取自紅磚園邸IG

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紅磚園邸

地址：新北市樹林區太平路247巷9號（可導航全聯樹林八德店，從對面巷子進入）營業時間：11:00-19:00

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