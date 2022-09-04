花園裡吃披薩！桃園「木盒子柴燒窯烤披薩」第一名口味是它 比想像好吃一百倍 還有超美拉花拿鐵 拍完還是捨不得喝

披薩腦袋看過來！喜歡正統薄皮窯烤披薩嗎？想在小花園裡吃披薩喝下午茶？那你絕對不能錯過這家位在桃園的「木盒子柴燒窯烤披薩」。

圖／IG@yufoodie.eat授權

位於桃園龍潭的「木盒子柴燒窯烤披薩」，店內招牌第一名口味居然是「胡麻皮蛋」！義大利與台灣風味的相遇，究竟會擦撞出什麼火花呢？

披薩上的脆口蔬菜與皮蛋等多種配料，吃起來類似牽絲版大阪燒，皮蛋與起司絲的味蕾衝擊，再淋上胡麻醬點綴，沒想到皮蛋與披薩這麼搭，皮蛋帶出了鮮甜滋味，聽說「比想像中還要好吃一百倍」！喜歡嘗鮮或敢吃皮蛋的朋友一定要吃吃看。

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吃披薩怎麼可以少了飲料呢？IGer小魚推薦「玫瑰紅棗茶」，味道清香，和披薩就是絕配；如果喜歡咖啡，點拿鐵還會有漂亮的拉花，簡直就是藝術品，手機先拍再說！戶外還有許多花花草草，帶來愜意的氛圍，喜歡被花草圍繞的朋友快來這邊享受美食與假日風情吧！

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圖／取自木盒子柴燒窯烤披薩FB

圖／取自木盒子柴燒窯烤披薩FB

木盒子柴燒窯烤披薩

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段580號營業時間：10:30-19:00

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