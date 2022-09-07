免費入園萬坪莊園！蘇家莊園日式造景超好拍 多達20種以上動物飛禽 還有花朵遊戲區 附設免費停車場、披薩餐廳

免費萬坪莊園！

又有新免費景點可以玩，等了幾個月終於整修開放，「蘇家莊園」萬坪莊園除了免費入園，還附設停車場免費停車，整個莊園日式造景超好拍，園區多達20種以上動物飛禽，就像座小型動物園，有馬、水豚君、綿羊、羊駝、狐獴、陸龜、黑白天鵝、龍貓鼠、羊駝、金剛鸚鵡、孔雀、浣熊、笑笑羊⋯⋯等，還有花朵遊戲區，肚子餓也用擔心，園區有披薩餐廳喔～

蘇家莊園 在哪？

蘇家莊園就在大溪區復興路一段路上，這個位置之前是大黑松小倆口，往大溪慈湖園區的左手邊，後方就是大溪花海，距離大溪老街車程約12分鐘，館內免費入館，設有免費停車場，門口是機車停車場，進去後指示牌兩區汽車停車場。

桃園市大溪區復興路一段1037號 營業時間：10:00～20:00 公休：每週二、三

花花溜滑梯

園區除了動物很吸引人！溜滑梯也超可愛，遠看好像一朵朵盛開花朵，隨著地形波地延伸，先走到攀爬網區才能溜下來，目前圍起來不能使用喔。

開放後應該挺有趣，也是館內唯一溜滑梯設施，小孩肯定玩瘋！

園區沒有任何動線指示，跟著感覺或遊客走就對了！沿路都沒有看到工作人員，相當自在彷彿來到公園～

一走進去就能感受莊主經營用心，眼前這些景觀造景、植栽盆景都不少錢，更別說是園區還有一堆動物，莊主真的很大方，免門票還免費停車，希望大家好好珍惜，別破壞喔～

藍天白雲好加分超美滴！

鳥籠裡有好多種鳥類珍禽，像是藍腹鷴、紅腹錦雞、金剛鸚鵡⋯⋯等。

水豚君

最吸睛的當然是水豚君本尊，兩隻都躲在屋簷裡旁，夏天太陽真的太烈了！水豚君乾脆眼睛咪咪放空～

這模樣是不是敲可愛呢？

水豚區一旁還有水池，可以讓水豚君進去泡泡水消暑一下。

環境真的很不錯，鳥籠開園前也都會整理，鳥籠不壅擠，鸚鵡住的很不錯耶！

雉雞鳥禽

一旁還有一整排的雉雞，現場沒有立牌多介紹，有興趣的朋友可以上網查，手機拿起來對著它，就能跳出相關照片，對照就找到正確名稱，像是這兩隻查出來叫“白冠長尾雉”和“白鷳”，也有其它名稱。

大鸚鵡

園區有很多鸚鵡種類！家長如果帶小孩請注意一下，不要把手指對著鸚鵡。

網美紫色小木屋

接著又走到這小區！以紫色為底的夢幻小木屋，也好適合拍照呢～

超萌 狐獴

小木屋這發現一個籠子，靠過去看竟然是狐獴耶！別小看這一小隻狐獴，超萌模樣吸引人，一查這一隻可是要12～15萬，看環境就知道養起來也是不容易，感情很好全都靠在一起。

蘇家莊園 PIZZA餐廳

這一間就是蘇家莊園餐廳，餐廳營業時間早上10點到晚上6點，晚餐6點到晚上8點，接受預約訂位，假日遊客多，建議可以先訂位吃飽再到園區走走，菜單價格一般披薩餐廳價，低消一人200元很合理～

餐廳後方有一扇大門挺氣派！這裡一樣免費入園，好像走進誰家別墅一樣，真是高級～

別再說了！我不是民宿

餐廳後方這一扇大門挺氣派，一開始還以為這棟是民宿，走近才發現人家是美術展覽館，沒有開放參觀，實際以現場或店家粉專公告為主，只能說這美術館太美了～

前方的日式庭園造景同樣好吸睛，這些樹木、造型石價格不菲耶！！

黑白天鵝池

走近美術館前有一條小徑，裡面是庭園流水造景，還有一座小紅橋很好拍！

迷路的小鵝在橋上走來走去！一直不敢往水池跳，緊張的模樣挺可憐，現場沒有工作人員，大家也不敢隨便碰它，鵝媽媽也只能一直在橋邊等待～

池子有黑天鵝與白天鵝喔！

龍貓

孔雀園

羊馬舍

這裡也有比較大型動物，像是馬、迷你馬、羊咩咩群，一看到人牠們就會靠過來，都不怕生太可愛了。

停車場旁這一區有三間小屋，裡面分別是羊駝、笑笑羊和跳跳羊，可惜祂們不能出來，不然大家應該會尖叫～

＊以不用門票、免費停車來講，真沒什麼好挑惕！彷彿來到私人別墅，有超美造景庭院、動物可觀賞，戶外難免有蚊蟲建議做好防蚊措施，或是穿著薄長袖，下次時間夠我要來吃披薩～～

蘇家莊園

電話：03-3873737

地址：桃園市大溪區復興路一段1037號

營業時間：10:00～20:00

公休：每週二、三

粉絲專頁：蘇家莊園Su’s Garden

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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