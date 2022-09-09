中秋連假「東北角福隆生活節」 自行車之旅體驗山海慢活節奏

【旅奇傳媒/編輯部整理】中秋連假來臨，還在猶豫要去哪裡玩嗎？那就來參加東北角福隆生活節吧！由東北角暨宜蘭國家風景區管理處舉辦的「2022東北角山海騎跡BIKE－東北角生活節系列活動」，規劃自行車主題騎遊和福隆生活節二大活動，以自行車之旅探索東北角當地的自然風景與人文歷史，藉由生活節放鬆身心靈，感受東北角當地慢活生活節奏。

今恰逢中秋節連假，東北角福隆生活節將於9月10日、9月11日舉辦，歡迎民眾朋友在連假期間前往東北角，騎乘腳踏車穿梭北台灣海岸景點，來一場輕鬆愜意的連假小旅行吧。

▲東北角福隆生活節還可體驗在沙灘瑜珈，感受身心靈的饗宴。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

時序進入9月，天氣逐漸轉涼，是最適合出遊騎乘單車的好時機，東北角福隆生活節規劃舊草嶺海岸漁村線和雙溪讀冊古道單車遊2條自行車路線，朝向東北角地區的海岸與山線進行深度探訪，從福隆車站出發，無論是跟隨領騎老師朝著知名的舊草嶺隧道，或是前往知名的淡蘭古道進行騎遊，都可以看見小鎮純樸人情味，還有東北角多變而優美的自然景觀。

▲福隆生活節更結合福隆沙雕藝術季，推出一系列主題沙雕創作活動。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

自行車主題路線已於9月1日開放10月的系列主題活動報名，歡迎大家前來進行自行車騎遊活動，飽覽秋季大東北角山間與海岸風情！除了透過自行車主題騎遊活動體驗東北角山海人文風情外，福隆生活節更結合福隆沙雕藝術季，推出一系列主題沙雕創作活動，遊客可以在專業沙藝師的帶領下，發揮創意完成一座座獨特的金沙創作，留下最繽紛海洋回憶喔！另外喜歡瑜珈的粉絲們更是有福了，在福隆沙灘旁的草地上，一邊聆聽自然海潮聲，一邊做瑜珈，感受身心靈的饗宴！

▲福隆生活節規劃兩大市集，結合文創與職人手作課程。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

是否感覺意猶未盡呢？那就去福隆生活節的2大市集走走吧，位於福隆車站旁的「星空×藝素村」每周六舉辦職人市集和手作Diy課程，透過展售文創生活小物、美食和職人手作課程，傳遞友善環境和純素理念，歡迎前往將這些手作環保藝術品帶回家，妝點居家生活環境吧！

還有「福隆海洋市集」可以前往拜訪，在那裡，有美食小攤、創意市集與音樂表演，在週六下午，聆聽悠揚音樂，品嘗特色美食，彷彿走入午後的外國市集生活節，營造出一秒到國外的偽出國氛圍。如此輕鬆又愜意的生活節行程，民眾可以從早玩到晚，感受大東北角慢活節奏！

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