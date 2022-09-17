不用10分鐘可抵達！基隆森林系景點「泰安瀑布」仙氣迷人 享受芬多精負離子森林浴

假日不想跑遠又想感受大自然可以來基隆走走，感受芬多精的洗禮。推薦離巿區不遠的泰安瀑布，這條登山步道完善，路程不長，大約十分鐘即可到達，非常適合帶小朋友一起來趟森林浴步道之旅，可以在此吸收滿滿的芬多精負離子，是夏日避暑好去處，短暫遠離市區、走入山區森林，來趟森林療癒小旅行。

不妨趁著周休假期到山上森林深呼吸，放鬆緊張的壓力，不僅可以避暑，還可以吸收滿滿的芬多精和負離子，帶來心曠神怡的舒暢感。

基隆泰安瀑布位在七堵區，附設小型免費停車場、是座小而美可以親近的瀑布，沿途有綠蔭遮蔽，可以遊走在森林浴中感受宜人的溫度、瀑布和溪流。

入口處有導覽，不用怕迷路，除泰安瀑布，還有休憩廣場、涼亭、觀瀑廣場、廁所等設施完善。

步道入口首先必須經過長長的階梯，看似很長其實不長，大約百階即可到達。

左右兩條都可行走，走完即可到達第一個廁所及涼亭。

繼續往上走不到2分鐘即可到達觀瀑廣場

中間會經過一片好像西遊記裡的芭蕉扇，超大超美的，在陽光照射下閃閃發亮～

泰安瀑布觀瀑廣場

雪白的水練由溪谷斷層峭壁傾瀉而下，水花飛揚噴珠洩玉，水氣瀰漫四周～

水質清澈見底，可以看到好多魚兒在底下游來游去，好不快活～

這裡的瀑布超親民的，可以近距離接觸，站在瀑布下方感受飛瀑輕打在身上，近距離感受銀河仙境飛瀑之美，真的好消暑療癒喔～

旁邊原本有環山步道可以行走，可惜目前封閉，只開放單向通行～

可以走到瀑布上方，可惜我們到訪時為枯水期，心想若下過雨後的泰安瀑布一定更美更壯觀。

炎炎夏日最適宜到山林健行避暑，可同時吸收滿滿負離子芬多精，來趟綠林療癒健康行程～

泰安瀑布

地址：基隆市七堵區泰安路187號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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