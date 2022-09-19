快訊

強震後水管爆管！高雄3區將停水6小時 近3.8萬戶受影響

震後遇水患？台北101購物中心「大噴水」 多精品店前積水原因曝光

說走就走！新北漫遊路線玩起來，輕鬆放開玩的超Chill之旅

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「2022年淡水漁人碼頭煙火秀」於中秋節連假開始晚間舉辦共計4場次。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
「2022年淡水漁人碼頭煙火秀」於中秋節連假開始晚間舉辦共計4場次。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】簡單放開玩，新北市政府觀光旅遊局直接幫遊客們規劃好說走就走的遊程，搭配新北市的便利交通路網，透過捷運、輕軌、公車或火車，就能輕鬆開啟一場歡樂漫遊，不論是一人的隨興出發、兩人同遊或是家族旅行，都能盡享遊玩好心情！

【D1／淡水走生態】

※推薦路線：捷運紅樹林站→生態步道→淡水河岸自行車道→淡水老街→淡水漁人碼頭煙火秀、水舞秀

首先推薦的是「淡水紅樹林生態步道」，民眾可搭乘捷運淡水信義線抵達紅樹林站，一出站就能抵達鄰近的生態步道，木棧道平坦好走，不用爬山也能看見一片鬱鬱蔥蔥的療癒美景。接著可以租借Youbike沿「淡水河岸自行車道」騎乘漫遊，或是搭捷運到淡水站，步行至「淡水老街」品嚐阿給、魚酥和鐵蛋等當地特色小吃。

▲搭乘捷運淡水信義線抵達紅樹林站，一出站就能抵達鄰近的「淡水紅樹林生態步道」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲搭乘捷運淡水信義線抵達紅樹林站，一出站就能抵達鄰近的「淡水紅樹林生態步道」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

9/25最後一場煙火秀！民眾可以從捷運淡水站轉乘公車往漁人碼頭，或是直接在紅樹林站轉搭淡海輕軌到「淡水漁人碼頭」站，再步行約10分鐘就能抵達會場。即日起到9/25止，每晚7點至9點半(每半點一場)在漁人碼頭漁港區也有動感水舞音樂秀，建議民眾可以提早預訂淡水附近的合法優質飯店或民宿，就可以舒舒服服在陽台看煙火，或是玩完後就近入住旅宿好好休息啦！

【D2／八里玩藝術】

※推薦路線：八里渡船頭→八里渡船頭公園→八里左岸自行車道→「八里左岸公園」(八里城市沙雕展)→柚香體驗

▲以彈塗魚為主題的八里渡船頭公園，適合大人小孩一同遊玩。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲以彈塗魚為主題的八里渡船頭公園，適合大人小孩一同遊玩。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

從淡水渡船頭搭船到對岸的「八里渡船頭」，民眾可以在市集內大快朵頤各類海鮮料理或小吃，也推薦帶著小朋友到以彈塗魚為主題打造的「八里渡船頭公園」，有360度旋轉鞦韆、彈跳床、共融沙坑、海浪攀岩牆等，遊樂設施新奇又好玩。推薦民眾可以騎著自行車往「八里左岸自行車道」欣賞河岸風光，還有超夢幻歐式穹頂涼亭、異國風大字BALI地標可以拍照打卡。

▲「2022八里城市沙雕展」沙雕師們正投入雕刻創作中，這是將從沙雕中跳出的生動獅子。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「2022八里城市沙雕展」沙雕師們正投入雕刻創作中，這是將從沙雕中跳出的生動獅子。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除此之外，現在在浪漫的「八里左岸公園」也正展出「八里城市沙雕展」(展至10/11)，以「光合希望」為主題，結合沙、光、花不同媒材，打造「三雕合一」的異國風情沙雕花園，民眾可要把握機會趕快來觀賞。

【D3／深坑享多福】

※推薦路線：捷運木柵站(搭台灣好行795)→深坑老街→品味豆腐多福餐→歐里人文咖啡-深坑豆腐冰淇淋→深坑好多福夜間光影劇場

▲體驗深坑老街旅拍，感受濃郁的深坑老街文化，回到懷舊的時光。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲體驗深坑老街旅拍，感受濃郁的深坑老街文化，回到懷舊的時光。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

於捷運木柵站搭乘「台灣好行木柵平溪線795巴士」約30分鐘內可抵達「深坑老街」。來深坑，一定要享用特殊鹽滷製法的豆腐多福料理，吃完正餐再來品嚐深坑豆腐冰淇淋當甜點！深坑特產還有文山包種茶、綠竹筍與黑豬肉，與豆腐合稱「深坑四寶」，是不容錯過的美食。

深坑的建築也非常有看頭，可以自備旗袍到現場來一場古裝旅拍，在古色古香的巴洛克式建築與閩南式建築的襯托下，讓身著旗袍的你彷彿穿梭時空，回到懷舊的時光。晚上，夜間光影劇場將於9/24晚上7點在深坑老街街尾上演，透過光雕投影結合深坑人文歷史、真人秀互動的光影劇場，也不容錯過！想放慢腳步的旅客，也非常適合當晚入住深坑合法優質旅宿，用緩慢的步調品味充滿人文醞釀的深坑之美。

【D4／福隆看霹靂】

※推薦路線：福隆火車站→福隆鐵路便當→福隆海水浴場(2022福隆國際沙雕藝術季)→海上SUP體驗，或前往舊草嶺隧道單車體驗、卯澳漁村、四角窟觀景台、三貂角燈塔→福容飯店晚餐

▲福隆雙溪河SUP 立槳體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲福隆雙溪河SUP 立槳體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

搭乘火車來到福隆，一出車站必吃的美食就是知名的「福隆鐵路便當」，填飽肚子後，民眾可以選擇前往「福隆海水浴場」，參觀「霹靂傳奇‧掌中天下」的國際沙雕藝術展，同時也能在海水浴場玩SUP，體驗水上活動的清涼與刺激。也可以選擇在福隆車站週邊租借自行車，沿北海岸最經典自行車路線「舊草嶺環狀線自行車道」騎乘，欣賞出隧道後的美麗海景。 另一條推薦的路線則是以百年石頭厝聞名的特色漁村「卯澳漁村」，再騎往「四角窟觀景台」，沿途可欣賞台灣本島的極東點「三貂角燈塔」及遠方的龜山島美景，感受昔日淡蘭古道榮景遺跡，結合自行車休閒活動與地方深度體驗觀光。夜晚也推薦在福隆觀月並享用晚餐，回味青春山海線精彩的超Chill旅程。

相關資訊：

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/

「新北旅客」臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/ntctour/

「新北OK旅遊」旅行團 https://newtaipei.travel/zh-tw/ok-tour/list

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

淡水 福隆 深坑老街

延伸閱讀

中秋別酒駕 中警明晚7點起5天加小蜜蜂機巡抓違法

中秋連假出遊須注意　國道爆胎最高可罰6千元

明起北部東北部有雨轉涼 吳德榮曝中秋連假天氣

格蘭父子出猴主意 幫你輕鬆Take Over中秋連假

相關新聞

說走就走！新北漫遊路線玩起來，輕鬆放開玩的超Chill之旅

【旅奇傳媒/編輯部整理】簡單放開玩，新北市政府觀光旅遊局直接幫遊客們規劃好說走就走的遊程，搭配新北市的便利交通路網，透過捷運、輕軌、公車或火車，就能輕鬆開啟一場歡樂漫遊，不論是一人的隨興出發、兩人同遊

「最美公園咖啡廳」進駐台北！開幕全館85折，打卡再送法頌舒芙蕾

號稱全台最美的公園咖啡館「卡啡那CAFFAINA」正式插旗台北了！全新千萬裝潢搭配古典文藝的奢華氣息與陽光從大片落地窗灑進的溫暖，超級愜意。現在開幕期間全館85折外，期間打限量再送「經典法頌舒芙蕾」，忙碌的台北市們快找機會放鬆一下吧！

不用10分鐘可抵達！基隆森林系景點「泰安瀑布」仙氣迷人 享受芬多精負離子森林浴

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 假日不想跑遠又想感受大自然可以來基隆走走，感受芬多精的洗禮。推薦離巿區不遠的泰安瀑布，這條登山步道完善，路程不長，大約十分鐘即可到達，非常適合帶小朋友一起來趟森林浴

復古控必訪！台北「LingDay Sofa」老靈魂爆發 好吃又好拍的全新據點 來場時光之旅重回70年代吧

台北復古時髦新去處！來到假日，都會想跟閨蜜們來場咖啡廳約會之旅，品嚐好咖啡、茶飲再搭配精緻的蛋糕小點心，今天ReadyGo為你介紹台北最新開幕的復古咖啡廳「LingDay Sofa」，帶你穿越時光回到70年代，遁入迷幻俱樂部，沉醉在復古美學裡。

一週只賣兩天！隱藏在民宅的碧山岩桶仔雞，想吃需事先加Line預訂，必點美味雞油馬鈴薯

udn走跳美食／Irene 很喜歡甕仔雞、桶仔雞這類的烤雞，三重就有好吃的一間店烤雞，但只要發現哪裡還有好吃的桶仔雞還是忍不住要去嚐鮮！ 上次大仁哥到蘆洲也是特地搶了一隻，而這篇介

躲太陽、大雨好去處！板橋市中心「府中15」MR、影音動畫免費體驗讓人玩不完

位在板橋鬧區的「府中15」展覽場館，長期推動紀錄片、影音藝術等活動，這次位在其中的「府中15新北市動畫故事館」推出「板橋媽的指尖宇宙」特展及「圓宇宙－沉浸式圓頂投影體驗展」，讓大小朋友們都能免費體驗，遇上下雨時的假日、不知道該去哪時，不妨來這體驗一趟好玩的影音之旅～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。