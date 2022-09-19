說走就走！新北漫遊路線玩起來，輕鬆放開玩的超Chill之旅

「2022年淡水漁人碼頭煙火秀」於中秋節連假開始晚間舉辦共計4場次。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】簡單放開玩，新北市政府觀光旅遊局直接幫遊客們規劃好說走就走的遊程，搭配新北市的便利交通路網，透過捷運、輕軌、公車或火車，就能輕鬆開啟一場歡樂漫遊，不論是一人的隨興出發、兩人同遊或是家族旅行，都能盡享遊玩好心情！

【D1／淡水走生態】

※推薦路線：捷運紅樹林站→生態步道→淡水河岸自行車道→淡水老街→淡水漁人碼頭煙火秀、水舞秀

首先推薦的是「淡水紅樹林生態步道」，民眾可搭乘捷運淡水信義線抵達紅樹林站，一出站就能抵達鄰近的生態步道，木棧道平坦好走，不用爬山也能看見一片鬱鬱蔥蔥的療癒美景。接著可以租借Youbike沿「淡水河岸自行車道」騎乘漫遊，或是搭捷運到淡水站，步行至「淡水老街」品嚐阿給、魚酥和鐵蛋等當地特色小吃。

▲搭乘捷運淡水信義線抵達紅樹林站，一出站就能抵達鄰近的「淡水紅樹林生態步道」。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

9/25最後一場煙火秀！民眾可以從捷運淡水站轉乘公車往漁人碼頭，或是直接在紅樹林站轉搭淡海輕軌到「淡水漁人碼頭」站，再步行約10分鐘就能抵達會場。即日起到9/25止，每晚7點至9點半(每半點一場)在漁人碼頭漁港區也有動感水舞音樂秀，建議民眾可以提早預訂淡水附近的合法優質飯店或民宿，就可以舒舒服服在陽台看煙火，或是玩完後就近入住旅宿好好休息啦！

【D2／八里玩藝術】

※推薦路線：八里渡船頭→八里渡船頭公園→八里左岸自行車道→「八里左岸公園」(八里城市沙雕展)→柚香體驗

▲以彈塗魚為主題的八里渡船頭公園，適合大人小孩一同遊玩。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

從淡水渡船頭搭船到對岸的「八里渡船頭」，民眾可以在市集內大快朵頤各類海鮮料理或小吃，也推薦帶著小朋友到以彈塗魚為主題打造的「八里渡船頭公園」，有360度旋轉鞦韆、彈跳床、共融沙坑、海浪攀岩牆等，遊樂設施新奇又好玩。推薦民眾可以騎著自行車往「八里左岸自行車道」欣賞河岸風光，還有超夢幻歐式穹頂涼亭、異國風大字BALI地標可以拍照打卡。

▲「2022八里城市沙雕展」沙雕師們正投入雕刻創作中，這是將從沙雕中跳出的生動獅子。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除此之外，現在在浪漫的「八里左岸公園」也正展出「八里城市沙雕展」(展至10/11)，以「光合希望」為主題，結合沙、光、花不同媒材，打造「三雕合一」的異國風情沙雕花園，民眾可要把握機會趕快來觀賞。

【D3／深坑享多福】

※推薦路線：捷運木柵站(搭台灣好行795)→深坑老街→品味豆腐多福餐→歐里人文咖啡-深坑豆腐冰淇淋→深坑好多福夜間光影劇場

▲體驗深坑老街旅拍，感受濃郁的深坑老街文化，回到懷舊的時光。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

於捷運木柵站搭乘「台灣好行木柵平溪線795巴士」約30分鐘內可抵達「深坑老街」。來深坑，一定要享用特殊鹽滷製法的豆腐多福料理，吃完正餐再來品嚐深坑豆腐冰淇淋當甜點！深坑特產還有文山包種茶、綠竹筍與黑豬肉，與豆腐合稱「深坑四寶」，是不容錯過的美食。

深坑的建築也非常有看頭，可以自備旗袍到現場來一場古裝旅拍，在古色古香的巴洛克式建築與閩南式建築的襯托下，讓身著旗袍的你彷彿穿梭時空，回到懷舊的時光。晚上，夜間光影劇場將於9/24晚上7點在深坑老街街尾上演，透過光雕投影結合深坑人文歷史、真人秀互動的光影劇場，也不容錯過！想放慢腳步的旅客，也非常適合當晚入住深坑合法優質旅宿，用緩慢的步調品味充滿人文醞釀的深坑之美。

【D4／福隆看霹靂】

※推薦路線：福隆火車站→福隆鐵路便當→福隆海水浴場(2022福隆國際沙雕藝術季)→海上SUP體驗，或前往舊草嶺隧道單車體驗、卯澳漁村、四角窟觀景台、三貂角燈塔→福容飯店晚餐

▲福隆雙溪河SUP 立槳體驗。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

搭乘火車來到福隆，一出車站必吃的美食就是知名的「福隆鐵路便當」，填飽肚子後，民眾可以選擇前往「福隆海水浴場」，參觀「霹靂傳奇‧掌中天下」的國際沙雕藝術展，同時也能在海水浴場玩SUP，體驗水上活動的清涼與刺激。也可以選擇在福隆車站週邊租借自行車，沿北海岸最經典自行車路線「舊草嶺環狀線自行車道」騎乘，欣賞出隧道後的美麗海景。 另一條推薦的路線則是以百年石頭厝聞名的特色漁村「卯澳漁村」，再騎往「四角窟觀景台」，沿途可欣賞台灣本島的極東點「三貂角燈塔」及遠方的龜山島美景，感受昔日淡蘭古道榮景遺跡，結合自行車休閒活動與地方深度體驗觀光。夜晚也推薦在福隆觀月並享用晚餐，回味青春山海線精彩的超Chill旅程。

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