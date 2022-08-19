停業3年！天母麥當勞周日重新營業 在地人一看內部超無言
天母麥當勞是當地地標，但在2019年卻熄燈停業，至今已快3年時間，店面仍然是空置狀態，不過臉書《天母商圈》昨（18）日卻發文表示，天母麥當勞將於9月21日星期日重新營業，原本是令在地人相當驚喜的消息，但內部設施卻讓許多人看了非常傻眼。
天母麥當勞原本位於天母西路，早在1980年就進駐，30多年來也成為天母人的回憶，但在2019年6月宣布停業，當中一度傳出海底撈打算整棟承租，但直至現今仍然空置。
臉書《天母商圈》昨天就發文表示，新的天母麥當勞將於星期日重新營業，但地點並非原本的位置，而是遷到中山北路六段，但因為室內只有6個座位，因此呼籲消費者踴躍外帶。
不過多數在地人對於新店面只有6個座位很有意見，「蝦米？只有6個…根本就是做外送吧」、「人不好請，乾脆精簡人事」、「以前的小孩都長大了，現在小孩較少，少了這些內用空間，省電、省人力、省房租，省了不少成本，我想這應該會是M未來趨勢」、「這家店應該是主打外送的，因為以這路口的交通環境，就算要違停消費也有難度」、「6個座位是放餐點給外送員取餐的嗎？」、「不提供座位，根本就不想進去」、「買了可以去忠誠公園吃」、「台北中山國中麥當勞位子只有兩個還是四個，那個才扯，而且就在廁所旁邊，以前還有地下室」。
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