停業3年！天母麥當勞周日重新營業 在地人一看內部超無言

九份與金瓜石僅隔著東北角「黃金十稜」為首的基隆山，如同孿生兄弟有許多相似的地方，不過九份聚落集中，等同黃金山城的娛樂中心，曾有北台灣最大的昇平戲院。但礦業沒落後九份幾乎被人遺忘，80、90年代受矚目的「戀戀風塵」、「悲情城市」、「多桑」等以九份為背景的電影，種種機緣將九份推上國際舞台，而新興的藝文茶坊文化，成為礦業沒落後九份再次繁榮的華麗轉身。

2022-08-16 10:01